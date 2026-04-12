Un ado de 14 ans surpris en train de frapper et jeter au sol un bébé alligator

Aux États-Unis, un adolescent risque des poursuites après avoir violemment maltraité un bébé alligator. Les images de surveillance ont tout capturé.

Une affaire glaçante.

En Floride, un adolescent de 14 ans a été surpris en train de violenter un bébé alligator, rapporte le magazine People. Une scène filmée en intégralité par les caméras de surveillance, qui pourrait lui coûter très cher devant la justice.

Un ado de 14 ans maltraite un bébé alligator

Les faits se sont produits le vendredi 3 avril au centre aquatique universitaire de DeLand, un site ouvert aux étudiants et au grand public pour la pêche ou les activités nautiques.

Le jeune se trouvait avec un groupe d'amis lorsqu'il a été aperçu en train de balancer l'animal par la queue au-dessus de sa tête, de le frapper et de le projeter violemment au sol. Un comportement aussi brutal qu'incompréhensible envers un reptile encore très jeune, particulièrement fragile et vulnérable.

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Selon nos confrères, l'un de ses camarades a pris des photos de la scène, tandis que d'autres membres du groupe étaient occupés à pêcher. Peu après, le jeune garçon a remis le reptile à l'eau avant de le reprendre une nouvelle fois, prolongeant ainsi le mauvais traitement.

La scène a été captée par les caméras de surveillance et suivie en direct par un agent de sécurité, qui a immédiatement signalé l'incident aux agents du Bureau du shérif du comté de Volusia (VSO).

L'adolescent a été arrêté pour avoir frappé un bébé alligator, espèce protégée par la loi en Floride. Selon l'acte d'accusation, il s'agit d'un crime de niveau 4, autrement dit un délit très grave dans l'État.

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Un crime qui pourrait lui coûter cher

Après son arrestation, l'adolescent a été placé dans un centre pour mineurs. Quant aux autres enfants présents ce jour-là, ils se trouvaient dans une zone du centre où l'accès leur était pourtant interdit. Cependant, aucune poursuite ne sera engagée contre eux.

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De son côté, le shérif du VSO, Mike Chitwood, a fermement condamné le geste de l'adolescent.

« Évidemment, maltraiter la faune n'est pas une manière acceptable de passer son temps libre, vous savez, c'est un crime », a-t-il déclaré, cité par la presse locale.

Avant d'ajouter :

« On ne maltraite tout simplement pas les animaux sauvages (...) Ce jeune homme va apprendre une leçon qui pourrait lui coûter cher ».

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AJ Ellis, trappeur agréé d'alligators par la Florida Fish & Wildlife Conservation Commission, a qualifié l'incident de « très choquant ».

« Ce n'est pas différent de donner un coup de pied à un chiot dans la rue ou de le saisir par la queue pour le balancer au-dessus de sa tête. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille », a-t-il indiqué.

Il faut rappeler que la Floride abrite l'une des plus grandes populations d'alligators au monde, avec plus d'un million de spécimens recensés sur son territoire. La cohabitation entre humains et ces reptiles est encadrée par une réglementation stricte : il est formellement interdit de les nourrir, de les déranger ou de porter atteinte à leur intégrité physique. Toute violation de ces règles expose son auteur à des sanctions pénales, y compris pour les mineurs.

En Floride, les cas de maltraitance envers la faune sauvage ne sont pas rares, mais celui-ci a particulièrement choqué les défenseurs des animaux en raison de la violence des gestes commis et du jeune âge du suspect. Des comportements similaires ont d'ailleurs déjà conduit à des comparutions devant les tribunaux dans d'autres États américains.

Un autre fait divers impliquant un animal sauvage retrouvé en détresse en Floride avait également marqué les esprits récemment, illustrant à quel point la faune locale peut se retrouver en situation de vulnérabilité face aux activités humaines.

Le jeune suspect risque de comparaître devant un tribunal pour mineurs, qui décidera de la sanction à son encontre. L'affaire devrait être examinée dans les prochaines semaines.