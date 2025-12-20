Un lamantin avec un poumon perforé a été secouru dans le canal du jardin d'un couple

Aux États-Unis, une opération de sauvetage un peu particulière a eu lieu en Floride pour secourir un lamantin en difficulté dans le canal d’un couple.

Kelly et Matt Taylor, un couple originaire de Floride, a l’habitude de voir des lamantins nager dans le canal de son jardin. Avant-hier, l’un d’eux a vécu une terrible mésaventure, qui a nécessité l’intervention des secours.

Un lamantin en détresse…

Les faits se sont produits jeudi 18 décembre à Cap Coral, la deuxième plus grande ville de l’État.

Ce jour-là, le chien du couple a commencé à aboyer après avoir vu un lamantin flotter dans l’eau, rapporte la chaîne américaine WINK.

Alertés par les aboiements, les propriétaires de lieux se sont rapprochés du mammifère aquatique, et ont remarqué que le comportement de l’animal - une femelle - était inhabituel, car celui-ci passait un temps anormalement long hors de l’eau.

« Elle bougeait à peine (…) », se souvient Matt Taylor.

Face à cette situation, Matt Taylor a contacté la Commission de conservation du poisson et de la faune de Floride (FWC).

Son interlocuteur lui a alors expliqué que la femelle lamantin était recherchée par l’organisme depuis le 14 décembre. La raison ? Celle-ci était blessée et risquait de perdre la vie.

…secouru à l’aide d’une bâche

Peu après, des agents de la FWC, ainsi que des adjoints du shérif local, se sont rendus sur place et ont lancé une opération de sauvetage.

D’abord, les équipes ont utilisé une bâche pour extraire l’animal de l’eau, sous les cris inquiets de Kelly Taylor.

« J’avais pitié d’elle. Elle était blessée, alors j’espère qu’ils pourront la soigner et qu’elle se rétablira complètement », a-t-elle indiqué.

Selon les informations de nos confrères américains, le lamantin a été transporté au ZooTampa. À son arrivée, le spécimen a été placé en soins intensifs, où les vétérinaires ont constaté une perforation pulmonaire.

Dans un communiqué transmis au magazine People, la FWC a déclaré que le lamantin souffrait de « blessures compatibles avec une collision avec un bateau ».

« Le choc violent a provoqué des lésions internes et le lamantin était incapable de plonger », a précisé l’organisme.

Fort heureusement, l’animal est désormais dans un état stable.