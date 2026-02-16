Des ouvriers découvrent un lamantin de 186 kg coincé dans une bouche d'égout en Floride

En quête d’eaux plus chaudes en Floride, un lamantin s’est retrouvé coincé dans une fâcheuse posture dans un endroit pour le moins improbable.

Ce qui devait être une journée de travail ordinaire s’est transformé en une aventure aquatique insolite.

Une découverte surprenante

Dans la soirée du lundi 9 février, des ouvriers sont intervenus dans une bouche d’égout à Melbourne Beach, une ville située en Floride (États-Unis).

Contre toute attente, l’équipe présente sur place a fait une découverte inattendue. Un lamantin gigantesque de 186 kilos se trouvait à l’intérieur, selon les informations rapportées par AP News, relayées par 20 Minutes.

« Nous sommes en train d’améliorer le réseau d’égouts pluviaux de Melbourne Beach. Nos équipes effectuaient un relevé topographique, et l’un des géomètres a aperçu un lamantin dans ce qu’on appelle un regard d’égout », a indiqué le maire adjoint de la commune.

La suite après cette vidéo

Alertés, les pompiers de Brevard County Fire Rescue (BCFR), spécialisés dans le sauvetage de gros animaux, accompagnés de vétérinaires et d’autres experts, sont intervenus pour dégager le mammifère coincé.

« Il a fallu tout un village pour libérer le lamantin », a écrit la BCFR sur sa page Facebook.

L’animal s’est retrouvé prisonnier dans le collecteur d’eaux pluviales de la ville après avoir cherché à se réchauffer.

Crédit Photo : iStock

Un animal blessé

Fort heureusement, l’opération de sauvetage s’est déroulée sans accroc. Le lamantin (aussi appelé vache des mers) a été libéré au bout de quelques heures. Il présentait des blessures au ventre, au niveau de la queue, ainsi qu’aux nageoires.

C’est dans ce contexte que la créature a été transféré au SeaWorld Orlando, où il a reçu les soins nécessaires. Il se trouve actuellement dans l’un des bassins du parc.

« Il respire seul, se déplace de manière autonome et montre de l’intérêt pour la nourriture. Nos équipes ajustent le niveau d’eau pour assurer sa flottabilité et son confort, dans le cadre des soins qui lui sont prodigués », a déclaré la porte-parole de l’établissement, Stephanie Bechara.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SeaWorld Orlando (@seaworldorlando)

Une fois stabilisé, le pensionnaire passager sera relâché dans son habitat naturel. L'an dernier, SeaWorld Orlando a secouru 56 lamantins et en a déjà recueilli sept en 2026.

Le lamantin est un animal protégé en Floride. Bien que cette espèce ne soit plus considérée comme en danger d’extinction, elle reste menacée en raison de la dégradation de son habitat et des changements climatiques, explique le site de la Marine Mammal Commission.