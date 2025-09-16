Un Américain se voit refuser l'entrée d'un supermarché à cause de son... alligator de soutien émotionnel

En Pennsylvanie, aux États-Unis, un client s’est vu refuser l’entrée d’un supermarché à cause de son animal de soutien émotionnel non conventionnel.

Les chats, les chiens ou encore les chevaux sont connus pour être d’excellents animaux de soutien émotionnel.

De son côté, Wesley Silva, un habitant de Pennsylvanie de 60 ans, a opté pour une créature non conventionnelle afin d'avoir une source de réconfort au quotidien. Ce pasteur est l’heureux propriétaire de Jinseioshi, une femelle alligator de 1,50 m rapporte People.

Ce dernier a adopté le reptile en 2021. Selon ses dires, c’est son voisin qui lui a légué le prédateur car il ne pouvait pas prendre soin de lui.

Depuis lors, Wesley et Jinseioshi ont tissé des liens très forts. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le duo ne passe pas inaperçu. Il faut dire que le sexagénaire a pris l’habitude de promener sa bête en laisse dans la rue.

Le hic ? Ces deux-là ne font pas l’unanimité partout.

Crédit Photo : NBC News

L’alligator sème la panique dans un supermarché

Début septembre, ce père de cinq enfants s’est vu refuser l’accès à un supermarché Walmart de West Brownsville en raison de son alligator.

Selon le magazine américain, la présence du prédateur effraie les clients de l’enseigne de grande distribution.

« Je ne veux pas faire mes courses avec des alligators », a déclaré une cliente anonyme auprès de la chaîne NBC News.

Crédit Photo : NBC News

Invoquant des raisons de sécurité, elle a ajouté qu'elle ne reviendrait probablement pas dans ce Walmart. Face à cette situation, la direction du magasin a pris une décision radicale.

« La sécurité de nos clients et de nos collaborateurs est notre priorité absolue. (...) Il est inacceptable d'exposer le public à un danger potentiel. Par conséquent, les alligators ne sont pas autorisés dans nos locaux », a indiqué l’entreprise dans un communiqué.

Crédit Photo : Getty Images

Wesley, quant à lui, ne comprend pas cette mesure prise à l’encontre de sa bête adorée.

« Nous allons dans ce Walmart depuis environ trois ans et demi, et normalement, les réactions sont du genre "C'est plutôt cool" ou "C'est génial que tu aies un alligator comme animal de compagnie, mec !" », a-t-il confié auprès du média.

Selon People, Jinseioshi ne répond pas aux critères pour être légalement qualifié d'animal de compagnie d'assistance officiel, et ce, même si la loi de Pennsylvanie n'interdit pas de posséder un alligator.