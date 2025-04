Un calmar colossal filmé pour la première fois en mer, des images à couper le souffle

Un calmar colossal a été filmé pour la première fois en haute mer par une équipe internationale de chercheurs pilotant un submersible télécommandé. Une découverte exceptionnelle !

Ce mardi 15 avril, le Schmidt Ocean Institute a annoncé avoir observé pour la première fois la présence d’un calmar colossal en haute-mer. Le calmar filmé était un spécimen jeune d'environ 30 centimètres de long qui nageait à une profondeur de 600 mètres.

Les calmars colossaux adultes, que les scientifiques ont découverts dans le ventre de baleines et d'oiseaux de mer, peuvent atteindre une longueur de 7 mètres, soit presque la taille d'un petit camion de pompiers.

Le calmar a été repéré le mois dernier près des îles Sandwich, situées dans l'océan Pacifique, lors d'une expédition à la recherche de nouvelles formes de vie marines. Les chercheurs ont attendu de vérifier l'identification de l'espèce auprès d'autres scientifiques indépendants avant de diffuser les images.

Ces images exceptionnelles, capturées par un submersible scientifique appelé SuBastian pendant une expédition, permettent notamment d’apprécier les différences anatomiques entre le calmar géant et le calmar colossal.

Les premiers sont plutôt fins et allongés, avec une musculature relativement peu dense et un petit aileron. Le second, en revanche, est nettement plus trapu et doté d’un aileron bien plus imposant, avec des tentacules globalement plus courts et épais. Les deux plus longs sont notamment munis de crochets pivotants extrêmement tranchants, qui s’enfoncent de plus en plus profondément dans la chair de la proie lorsqu’elle se débat.

Crédit photo : Schmidt Ocean Institute

Une observation historique

Kat Bolsad, chercheuse sur les calmars à l'université technologique d'Auckland, en Nouvelle-Zélande, a contribué à la confirmation de l'identification de l’animal. Et elle n’a pas caché son enthousiasme en découvrant le spécimen observé :

"Je suis très heureuse que nous ayons vu pour la première fois un jeune calmar colossal. Cet animal est tellement beau. Non seulement ces animaux vivent dans un environnement immense et très sombre, mais il est aussi probable qu’ils nous évitent activement. Les calmars les plus aptes à éviter les prédateurs transmettent leurs gènes depuis des millions d’années. Il en résulte une population actuelle d’animaux dotés d’une vision aiguë, conditionnés à fuir la lumière"

Le jeune calmar colossal est presque entièrement transparent, avec de minces bras. À l'âge adulte, les calmars colossaux perdent cette apparence vitreuse et deviennent d'un rouge foncé ou d'un violet opaque. Une fois adultes, ils sont considérés comme les plus grands invertébrés connus au monde.

Crédit photo : Schmidt Ocean Institute

Dans la vidéo, on observe aussi un autre signe distinctif de cette espèce de céphalopode : ses immenses globes oculaires iridescents, indispensables pour repérer des proies dans l’obscurité des abysses. Chez les adultes, les yeux peuvent atteindre une taille supérieure à celle d’un ballon de football standard, ce qui en fait les plus grands yeux de tout le règne animal connu.

Cette première observation d’un calmar colossal vivant représente une avancée majeure dans notre compréhension du monde abyssal, un écosystème qui reste encore largement méconnu.