Un cerf traverse une piste de ski sous le regard ébahi des vacanciers émerveillés

Le cerf sur la piste de ski

Dans les Hautes-Pyrénées, des skieurs ont eu la surprise de voir un cerf traverser une piste enneigée. Un moment hors du temps pour les vacanciers.

Ce dimanche 11 janvier, des skieurs ont été témoins d’un vrai spectacle dans la station de Val Louron, dans les Hautes-Pyrénées. En effet, un cerf a fait irruption sur une piste de ski. L’animal est resté quelques secondes au milieu des skieurs, manifestement désorienté et affolé.

Il a ensuite traversé la piste à toute vitesse pour rejoindre la forêt, sous les yeux ébahis des vacanciers. Cette visite était bien plus agréable que celle reçue par une station de Haute-Savoie, qui a vu une voiture traverser une piste de ski lundi dernier.

Un moment suspendu

Plusieurs enfants ont pu voir l’animal et de nombreux skieurs ont poussé des petits cris de surprise.

“Il devait remonter de la vallée, je pense, et il a été poursuivi, soit par des chiens, soit il y avait une battue. Et donc, il s’est réfugié sur la station. Il semblait fatigué, il y avait beaucoup de poudreuse. Ça a été très rapide, en moins d’une minute, il a traversé et il s’est enfui vers la forêt”, a indiqué Anne Delignac, directrice de la station, à France 3.

La station de ski de Val LouronCrédit photo : @station_de_val_louron / Instagram

“Un espace naturel partagé avec la faune”

Cette scène surréaliste a été filmée par un moniteur de ski et la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la première fois qu'un animal sauvage est aperçu sur une piste de ski. En février 2024, un loup a été filmé juste derrière un skieur dans un domaine de Haute-Savoie. 

“Ce matin, à Val Louron, un cerf traverse rapidement les pistes. Un rappel que la montagne est avant tout un espace naturel partagé avec la faune. Le dimanche, quand les pistes sont plus calmes, on profite de belles conditions tout en restant attentifs à notre environnement”, a indiqué l’École du ski français de Val Louron sur Instagram.

Un court moment qui a émerveillé petits et grands.

Source : France 3
