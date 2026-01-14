« Inconscient et irrespectueux » : une voiture dévale une piste de ski en Haute-Savoie, la vidéo scandalise

La voiture sur la piste de ski

Une voiture a dévalé une piste de ski en Haute-Savoie. Par chance, aucune personne n’a été blessée.

Un incident pas comme les autres est survenu sur le domaine skiable des Houches, en Haute-Savoie, ce lundi 12 janvier. Aux alentours de 18 h, une voiture a dévalé la piste de ski bleue des Aillouds, faisant craindre le pire. Cette scène a été filmée par un témoin et partagée sur les réseaux sociaux.

La vidéo est rapidement devenue virale et a cumulé beaucoup de vues et de réactions de la part des internautes.

“L’automobiliste a d’abord remonté la piste. Au bout de quelques minutes, je vois la lumière de ses phares à travers les arbres et j’entends le moteur. C’est à ce moment-là, quand il redescend la piste, que je décide de filmer. Ça s’est passé relativement vite, l’automobiliste a fait un aller-retour. Heureusement, il n’y a pas eu de drame”, a indiqué le skieur à l’origine de la vidéo, à France 3.

Un comportement gravissime

Cette intrusion dans le domaine skiable est un scandale pour les gérants de la station de ski, qui estiment que cet événement aurait pu être extrêmement grave. Par chance, personne ne se trouvait sur la piste à ce moment-là et aucune personne n’a été blessée.

“Cette piste de ski est autorisée jusqu’à 21 h aux skieurs de randonnée. S’il y avait eu quelqu’un, le conducteur n’aurait pas pu s’arrêter”, a indiqué Michel Cugier, le directeur du domaine skiable, au Dauphiné.

“J’ai halluciné”

Bien que cette situation semble surréaliste, ce n’est pas la première fois qu’elle se produit. Dans les Pyrénées, un automobiliste a tenté de remonter une piste de ski, sans succès. Il y a quelques jours, trois touristes ont suivi aveuglément leur GPS, qui les a également conduits sur une piste de ski, où ils ont été bloqués.

Une piste de ski Crédit photo : iStock

Extrêmement choqué, Michel Cugier a rappelé la gravité de la situation.

“Ça m’a glacé le sang de voir ça. J’ai halluciné car, à cette heure-là, les skieurs peuvent défiler par dizaines sur cet itinéraire. Même sans skieurs, il aurait pu y avoir une dameuse, des salariés de la station ou encore des restaurateurs qui ont le droit de circuler à motoneige sur la piste. C’est un comportement très dangereux. J’ai du mal à imaginer pourquoi il a fait ça. C’est inconscient et c’est irrespectueux pour le travail de la station, mais aussi pour la vie d’autrui”, a continué Michel Cugier auprès de France 3.

L’incident a été signalé à la gendarmerie. Une enquête a été ouverte et le conducteur de la voiture est activement recherché.

Source : France 3
