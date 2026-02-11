Un pompier sauve un cerf pris au piège sur un lac gelé en le serrant fort dans ses bras

Un sauvetage impressionnant a eu lieu fin janvier à Washington (États-Unis) : un pompier a sauvé un cerf prisonnier d’un lac gelé en le serrant dans ses bras.

Une intervention spectaculaire !

En janvier dernier, un cerf s’est retrouvé prisonnier d’un lac gelé. Dépêchés sur les lieux, des pompiers sont venus en aide à l’animal apeuré. L’un d’eux a eu un geste fort pour le rassurer.

Un sauvetage impressionnant

Mardi 27 janvier, un jeune cerf s’est retrouvé coincé sur le lac Loon, dans le comté de Stevens, situé dans l’État de Washington (États-Unis).

Le cervidé a été aperçu par un habitant de la région, qui a vu le mammifère lutter pour rester debout sur la surface glacée de l’étang.

Crédit Photo : Gavyn Gallagher via Storyful News & Weather

Face à cette situation, il a contacté les secouristes pour secourir le ruminant. Peu après, une équipe de pompiers a été envoyée sur place.

L’agent Gavyn Gallagher s’est alors aventuré sur la glace avec un brancard et une corde pour tracter l’animal vers la terre ferme. Sa présence a effrayé la créature, qui a tenté de s’enfuir.

Incapable de se tenir debout, le cerf s’est rallongé sur la glace. Le secouriste a profité de cet instant pour passer le lasso autour de son corps.

Crédit Photo : Gavyn Gallagher via Storyful News & Weather

Le geste intelligent du pompier

Le sauvetage a pris une tournure inattendu lorsque Gavyn Gallagher a eu l’idée de s’allonger sur la surface gelée pour serrer l’animal dans ses bras. Un acte visant à le rassurer et assurer sa sécurité.

Cette scène a été immortalisée en vidéo et diffusée sur la toile par le média Storyful News & Weather.

Sur ces images, le cerf pousse des cris de détresse. Mais celui-ci se calme lorsque les équipes commencent à le tirer vers la rive. De son côté, le pompier continue de l’enlacer pour l’apaiser.

Crédit Photo : Gavyn Gallagher via Storyful News & Weather

Fort heureusement, les secouristes ont pu le ramener en douceur vers un endroit plus stable.

« Les équipes ont aujourd'hui pris une excellente décision qui a permis d'aboutir à un résultat très positif », a indiqué le service d'incendiedu comté de Stevens dans un communiqué.

Après son sauvetage, le cerf a été relâché sain et sauf dans la forêt.