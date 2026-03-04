Un couple jette son chien du 4ème étage... quelques heures après l'avoir adopté

Le chien Gennaro

À Saint-Malo, un chien a été adopté par un couple de jeunes. Mais seulement quelques heures après son arrivée dans son nouveau foyer, il a été jeté du quatrième étage.

Bien que les chiens soient des animaux adorables, il existe toujours des cas de maltraitance animale en France. Récemment, une mère et son fils vivant à La Réunion ont laissé mourir leur chienne dans d’atroces souffrances.

Un chien enchaînéCrédit photo : iStock

Un autre drame s’est produit à Saint-Malo, en Bretagne, le 24 février dernier. Une femme a posté une annonce sur Facebook pour se séparer de son chien et lui trouver une nouvelle famille. Elle avait contacté la SPA pour leur confier son animal, mais a finalement publié sur le réseau social, trop pressée de trouver de nouveaux propriétaires à son chien.

“Elle a donné son chien en 10 minutes”

Un homme de 20 ans et une femme de 21 ans ont répondu à l’annonce, disant qu’ils étaient intéressés pour récupérer Gennaro, le chien croisé labrador, husky et malinois, âgé de 9 ans. Sans se renseigner sur le couple, la femme a cédé son chien en quelques minutes.

La suite après cette vidéo

“Son ancienne propriétaire avait posté une annonce sur Facebook, expliquant qu’elle ne pouvait plus s’en occuper car, venant de divorcer, elle quittait la campagne pour s’installer en ville. Elle a donné son chien en 10 minutes, sans prendre le temps de visiter l’appartement ou de faire les papiers de cession de l’animal. Ce n’est vraiment pas sérieux”, a déclaré Christophe Pavie, trésorier adjoint de la SPA de Saint-Malo, au Parisien.

Le chien GennaroCrédit photo : Le Pays Malouin

Le chien jeté du quatrième étage

Mais à peine arrivé dans son nouveau foyer, Gennaro a été victime d’un acte horrible : il a été jeté du quatrième étage, seulement quelques heures après son adoption. Par chance, l’animal n’est pas mort et a survécu, bien qu’il ait de lourdes blessures. Ses deux pattes avant ont été brisées et il souffre d’une lourde luxation. Ce n'est malheureusement pas la première fois qu'un chien est victime d'une telle horreur. En 2023, un autre chien a été retrouvé agonisant après avoir été jeté par la fenêtre du cinquième étage.

Un chien sur un balconCrédit photo : iStock

Des riverains, qui ont vu l’animal blessé, ont appelé la police de Saint-Malo. Selon Le Dauphiné, le chien a été pris en charge par la SPA de la ville et a été opéré ce mardi 3 mars, grâce à l’association qui a payé les frais vétérinaires. Son pronostic vital, qui était engagé après la chute, est désormais stabilisé.

La SPA a décidé de porter plainte pour maltraitance animale. Le couple qui a jeté le chien du quatrième étage a été placé en garde à vue avant d’être libéré le temps qu’une expertise psychiatrique soit menée. Il sera ensuite convoqué une nouvelle fois pour être jugé. Pour rappel, la maltraitance animale est punie de 3 ans de prison et de 45 000 euros d’amende.

Maltraitance animale

