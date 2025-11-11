Un homme tente de noyer six chiots, une voisine intervient à temps et les sauve

Les chiots sauvés

Dans le Gard, un vieil homme a tenté de tuer six chiots en les noyant. Heureusement, il a été interrompu par une voisine qui a donné l’alerte.

Un drame a été évité de justesse ce vendredi 7 novembre à Salindres, dans le Gard. En effet, un homme a été surpris par l’une de ses voisines alors qu’il s’apprêtait à tuer une portée de chiots. La femme a vu son voisin se diriger vers une chienne et ses six petits avec une bassine remplie d’eau.

Par chance, la voisine est intervenue à temps avant le drame. Suspicieuse, elle a immédiatement alerté les autorités, et elle avait vu juste. L’homme âgé souffrait de problèmes de santé et vivait en grande précarité. Récemment, il avait recueilli la chienne de son frère décédé. Cependant, celle-ci était en gestation.

La chienneCrédit photo : Association Toutous et Minous Nimes - Gard / Facebook

Il tente de tuer les chiots

Comme l’homme n’avait pas les moyens de s’occuper des six chiots, il a décidé de les tuer en les noyant. Les petits animaux n’étaient âgés que d’une semaine. Un fait similaire à celui d'un autre homme qui a tiré sur son chiot avant de l'enterrer vivant. À Salindres, la gendarmerie locale est rapidement arrivée sur place, accompagnée de l’association “Toutous et minous”, qui vient en aide aux animaux.

Une policière porte l'un des chiotsCrédit photo : Gendarmerie du Gard / Facebook

Sur place, les forces de l’ordre ont trouvé l’un des chiots dans une poubelle. Il avait été plongé dans l’eau mais respirait encore. L’animal a été transporté chez un vétérinaire et est aujourd’hui sain et sauf.

Une enquête ouverte pour maltraitance animale

Interrompu par les policiers, le vieil homme n’a pas eu le temps de faire du mal aux cinq autres chiots, qui sont hors de danger. Si cette histoire se finit bien car les animaux ont été sauvés d’une mort certaine, ce geste reste dramatique selon Gloria, membre de l’association “Toutous et minous”. Elle regrette que des personnes pensent à tuer des animaux alors que des structures adaptées existent pour les recueillir.

“Des faits comme ça, nous en avons régulièrement ! Nous sommes toujours là pour aider avant d’en arriver à des situations aussi extrêmes”, a déclaré Gloria à France 3.

Les chiotsCrédit photo : Association Toutous et Minous Nimes - Gard / Facebook

La chienne et ses six petits ont été pris en charge par la fourrière locale avant d’être confiés à la SPA de Vallérargues. Ils seront bientôt proposés à l’adoption. De son côté, le vieil homme a été entendu par les autorités et une enquête a été ouverte pour des faits de maltraitance animale. Pour rappel, selon l’article 521-1 du Code pénal, la maltraitance animale est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Si les faits ont entraîné la mort de l’animal, le coupable risque jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende.

Source : France 3
