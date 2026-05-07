Un chien de 12 mois mord une vieille dame, on le condamne à l'euthanasie... mais le destin s'en mêle

Par  |

Le chien Aslan

Aslan est un chien âgé de 12 mois qui a été menacé d’être euthanasié après avoir mordu une personne âgée. Finalement, il aura la vie sauve et a été recueilli par un refuge.

Aslan est un chien malinois croisé avec un berger allemand âgé de 12 mois. Bien qu’il s’agisse encore d’un jeune chien, il a échappé à la mort de justesse. En effet, Aslan devait être euthanasié suite à un arrêté municipal pris par le maire de Sangatte, dans le Pas-de-Calais.

Aslan et sa maîtresseCrédit photo : Katherine Rose / Facebook

Tout a commencé le 16 mars 2026, où Aslan a été accusé d’avoir mordu plusieurs personnes à quatre reprises. La dernière morsure, sur une personne âgée, aurait été grave puisqu’elle aurait provoqué des problèmes de santé importants à la victime. Ces faits rappellent ceux vécus par cette autre femme, condamnée à payer 360 000 euros après que son chien ait mordu un livreur.

Un chien dangereux ?

Le chien a été jugé dangereux et a été retiré à sa propriétaire puis placé en fourrière à Calais. Un vétérinaire est ensuite intervenu pour juger de la dangerosité du chien. Le professionnel l’a classé au niveau 4, soit le niveau de dangerosité le plus élevé pour un animal.

Face à cette situation, le maire de la commune a pris un arrêté municipal demandant l’euthanasie du chien au regard de sa dangerosité, une décision qu’il peut prendre pour protéger la population. Bien que d’autres solutions existent, certaines personnes n’hésitent pas à euthanasier leur animal, comme cette femme qui a euthanasié son chien à cause de son voisin qui se plaignait de ses aboiements.

50 000 signatures pour sauver le chien

La suite après cette vidéo

De son côté, la propriétaire d’Aslan a tout fait pour défendre son animal. Elle a saisi le juge des référés afin d’annuler l’arrêté municipal, mais sa demande a été rejetée par le Conseil d’État. Elle a alors demandé une nouvelle évaluation comportementale d’Aslan, avec le soutien de plusieurs associations de protection animale. Un autre vétérinaire a évalué le chien et l’a classé sur un niveau de dangerosité de 1 sur 4, estimant donc que l’animal n’était pas dangereux.

En même temps, une pétition a été créée pour sauver Aslan, et elle a recueilli près de 50 000 signatures.

“Aslan est un chien aimant avec les enfants et les autres animaux de la maison, malgré des maltraitances subies chez son premier maître et une agression par un autre chien à l’âge de 5 mois qui a généré chez lui une peur réactive. L’accident s’est produit alors qu’il tentait de rejoindre un chien qui aboyait devant notre porte. Il a mordu la maîtresse de ce dernier au mollet car elle se trouvait au milieu de l’altercation”, peut-on lire sur la pétition.

Finalement, Aslan ne sera pas euthanasié, selon une annonce faite par la présidente de l’association Vox Animalis ce lundi 4 mai sur sa page Facebook.

Le chien va être transféré dans un refuge en Seine-Maritime. Cependant, l’avenir de l’animal reste incertain puisqu’une nouvelle évaluation de sa dangerosité va être effectuée par un troisième vétérinaire.

Il faudra donc attendre le nouvel avis d'un expert pour savoir ce que va devenir cet animal.

Google Follow Suivez nous sur Google

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

À lire aussi
Erin Hogston / Une loutre
Elle croit qu'un ours l'attaque... mais c'est une loutre qui la mord !
Un robot humanoïde arrêté à Macau, en Chine
Un robot humanoïde « arrêté » par la police après avoir terrifié une vieille dame dans la rue
Un berger allemand
Son chien mord un livreur, elle écope d'une amende de 360 000 euros
Un chat dans un carton
Il expédie son chat dans un colis par la poste et est condamné à 6 mois de prison
L'homme qui a tué la mouette
Un papa tue une mouette qui voulait voler les frites de sa fille, il est condamné à 8 mois de prison