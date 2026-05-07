Un chien de 12 mois mord une vieille dame, on le condamne à l'euthanasie... mais le destin s'en mêle

Aslan est un chien âgé de 12 mois qui a été menacé d’être euthanasié après avoir mordu une personne âgée. Finalement, il aura la vie sauve et a été recueilli par un refuge.

Aslan est un chien malinois croisé avec un berger allemand âgé de 12 mois. Bien qu’il s’agisse encore d’un jeune chien, il a échappé à la mort de justesse. En effet, Aslan devait être euthanasié suite à un arrêté municipal pris par le maire de Sangatte, dans le Pas-de-Calais.

Crédit photo : Katherine Rose / Facebook

Tout a commencé le 16 mars 2026, où Aslan a été accusé d’avoir mordu plusieurs personnes à quatre reprises. La dernière morsure, sur une personne âgée, aurait été grave puisqu’elle aurait provoqué des problèmes de santé importants à la victime. Ces faits rappellent ceux vécus par cette autre femme, condamnée à payer 360 000 euros après que son chien ait mordu un livreur.

Un chien dangereux ?

Le chien a été jugé dangereux et a été retiré à sa propriétaire puis placé en fourrière à Calais. Un vétérinaire est ensuite intervenu pour juger de la dangerosité du chien. Le professionnel l’a classé au niveau 4, soit le niveau de dangerosité le plus élevé pour un animal.

Face à cette situation, le maire de la commune a pris un arrêté municipal demandant l’euthanasie du chien au regard de sa dangerosité, une décision qu’il peut prendre pour protéger la population. Bien que d’autres solutions existent, certaines personnes n’hésitent pas à euthanasier leur animal, comme cette femme qui a euthanasié son chien à cause de son voisin qui se plaignait de ses aboiements.

50 000 signatures pour sauver le chien

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De son côté, la propriétaire d’Aslan a tout fait pour défendre son animal. Elle a saisi le juge des référés afin d’annuler l’arrêté municipal, mais sa demande a été rejetée par le Conseil d’État. Elle a alors demandé une nouvelle évaluation comportementale d’Aslan, avec le soutien de plusieurs associations de protection animale. Un autre vétérinaire a évalué le chien et l’a classé sur un niveau de dangerosité de 1 sur 4, estimant donc que l’animal n’était pas dangereux.

En même temps, une pétition a été créée pour sauver Aslan, et elle a recueilli près de 50 000 signatures.

“Aslan est un chien aimant avec les enfants et les autres animaux de la maison, malgré des maltraitances subies chez son premier maître et une agression par un autre chien à l’âge de 5 mois qui a généré chez lui une peur réactive. L’accident s’est produit alors qu’il tentait de rejoindre un chien qui aboyait devant notre porte. Il a mordu la maîtresse de ce dernier au mollet car elle se trouvait au milieu de l’altercation”, peut-on lire sur la pétition.

Finalement, Aslan ne sera pas euthanasié, selon une annonce faite par la présidente de l’association Vox Animalis ce lundi 4 mai sur sa page Facebook.

Le chien va être transféré dans un refuge en Seine-Maritime. Cependant, l’avenir de l’animal reste incertain puisqu’une nouvelle évaluation de sa dangerosité va être effectuée par un troisième vétérinaire.

Il faudra donc attendre le nouvel avis d'un expert pour savoir ce que va devenir cet animal.