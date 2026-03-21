Elle croit qu'un ours l'attaque... mais c'est une loutre qui la mord !

Direction les États-Unis, où une femme a été attaquée par un animal pour le moins inattendu lors d’un marathon.

Prudence est mère de sureté. Y compris face à des créatures en apparence inoffensives ! Erin Hogston vient de l’apprendre à ses dépens.

Alors qu’elle assistait à un marathon, cette Américaine a été surprise par un mammifère à l’apparence innocente, rapporte le magazine People.

Elle croit qu’un ours l’attaque et…

Le jour de l’incident, Erin était sur un sentier à Cary, en Caroline du Nord, pour encourager ses amis marathoniens, expliquent nos confrères.

Jusqu’ici rien d’anormal… puis elle a entendu un bruit dans les buissons derrière elle, selon la chaîne locale NBC WECT.

L’habitante de Wilmington a alors paniqué. La raison ? Elle a cru qu’un ours était sur le point de bondir sur elle.

Inquiète, elle a pris la fuite, mais elle est tombée lorsqu’elle a été attaquée par un autre animal : une loutre. Blessée à la cheville lors de sa chute, Erin a également été mordue par le mustélidé.

« Ça avait l’air énorme », a raconté la victime.

Crédit Photo : NBC WECT

… se fait mordre par une loutre

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Après l’attaque, Erin s’est rendue à l’hôpital où elle a reçu six injections contre la rage, ce qui lui a coûté plusieurs milliers de dollars. Son histoire n’a pas manqué de choquer le personnel de la clinique.

« On pensait qu’elles étaient gentilles, qu’elles étaient mignonnes », a-t-elle expliqué à propos des loutres.

Crédit Photo : NBC WECT

Aujourd’hui, son avis sur ces carnivores aquatiques a bien changé, et elle avertit désormais les habitants de la région :

« Faites attention à votre environnement. On ne sait jamais ce qui peut se trouver sur ces sentiers », a-t-elle ajouté.

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Selon WECT, seules 59 attaques de loutres ont été documentées dans le monde depuis 1875, dont une seule en Caroline du Nord.

Les raisons exactes restent inconnues, même si les autorités de la faune citent la rage ou un comportement défensif parmi les facteurs pouvant provoquer ce type d’agression.