Elle croit qu'un ours l'attaque... mais c'est une loutre qui la mord !

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Erin Hogston / Une loutre

Direction les États-Unis, où une femme a été attaquée par un animal pour le moins inattendu lors d’un marathon.

Prudence est mère de sureté. Y compris face à des créatures en apparence inoffensives ! Erin Hogston vient de l’apprendre à ses dépens.

Alors qu’elle assistait à un marathon, cette Américaine a été surprise par un mammifère à l’apparence innocente, rapporte le magazine People.

Elle croit qu’un ours l’attaque et…

Le jour de l’incident, Erin était sur un sentier à Cary, en Caroline du Nord, pour encourager ses amis marathoniens, expliquent nos confrères.

Jusqu’ici rien d’anormal… puis elle a entendu un bruit dans les buissons derrière elle, selon la chaîne locale NBC WECT.

L’habitante de Wilmington a alors paniqué. La raison ? Elle a cru qu’un ours était sur le point de bondir sur elle.

Inquiète, elle a pris la fuite, mais elle est tombée lorsqu’elle a été attaquée par un autre animal : une loutre. Blessée à la cheville lors de sa chute, Erin a également été mordue par le mustélidé.

« Ça avait l’air énorme », a raconté la victime.

Capture d'écranCrédit Photo : NBC WECT

… se fait mordre par une loutre

La suite après cette vidéo

Après l’attaque, Erin s’est rendue à l’hôpital où elle a reçu six injections contre la rage, ce qui lui a coûté plusieurs milliers de dollars. Son histoire n’a pas manqué de choquer le personnel de la clinique.

« On pensait qu’elles étaient gentilles, qu’elles étaient mignonnes », a-t-elle expliqué à propos des loutres.

Capture d'écranCrédit Photo : NBC WECT

Aujourd’hui, son avis sur ces carnivores aquatiques a bien changé, et elle avertit désormais les habitants de la région :

« Faites attention à votre environnement. On ne sait jamais ce qui peut se trouver sur ces sentiers », a-t-elle ajouté.

Deux loutresCrédit Photo : iStock

Selon WECT, seules 59 attaques de loutres ont été documentées dans le monde depuis 1875, dont une seule en Caroline du Nord.

Les raisons exactes restent inconnues, même si les autorités de la faune citent la rage ou un comportement défensif parmi les facteurs pouvant provoquer ce type d’agression.

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Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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