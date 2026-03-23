Un papa tue une mouette qui voulait voler les frites de sa fille, il est condamné à 8 mois de prison

Aux États-Unis, un père de famille a perdu son sang-froid en voyant une mouette essayer de voler les frites de sa famille. Il a tué l’animal à mains nues et a été condamné à 8 mois de prison.

Les mouettes sont des oiseaux qui n’ont pas peur des humains. Dans certains cas, elles peuvent même se montrer agressives, comme dans cette commune où le courrier n’arrive plus à cause des mouettes. Ces oiseaux peuvent s’approcher très près de nous, notamment quand il s’agit de nourriture.

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En effet, les mouettes sont connues pour être des voleuses. Rapides et agiles, elles peuvent nous voler très rapidement ce que nous mangeons, et certaines personnes en ont déjà fait les frais. C’est par exemple le cas de cette femme qui s’est fait voler son steak à 100 euros par une mouette, au restaurant.

Une mouette tuée à mains nues

Un fait semblable s’est produit à North Wildwood, aux États-Unis. Franklin Ziegler, 30 ans, se promenait avec sa fille et lui a offert des frites. Cependant, ce délicieux encas a attiré une mouette, bien décidée à en profiter. Elle a tenté à plusieurs reprises de voler des frites à la petite fille.

Les mouettes peuvent facilement voler de la nourriture, comme le montre cette impressionnante photographie d’une mouette avec une frite dans le bec. Cependant, ce comportement a rendu Franklin Ziegler fou de rage. Il a attrapé la mouette à mains nues et lui a arraché la tête.

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Crédit photo : Centre correctionnel de Cape May

8 mois de prison

Sous les yeux horrifiés des passants, il a ensuite voulu se débarrasser de la mouette morte en la jetant dans une poubelle.

“Il s’agit d’un acte de tortue brutal commis en plein jour, devant des enfants”, a déclaré Doll Stanley, membre de l’association animale In Defense of Animals’ Justice, selon le New York Post.

Le père de famille a finalement été interpellé par la police et a été reconnu coupable de cruauté envers un animal. Il a été condamné à 8 mois de prison et a dû payer une amende de 150 dollars, soit près de 130 euros. Selon le site du Service Public, en France, commettre un acte de cruauté envers un animal entraînant la mort est condamné à cinq ans de prison et 75 000 euros d’amende.

En plus de cela, Franklin Ziegler a reçu une obligation de suivi thérapeutique. Il a été libéré de prison le 12 février dernier après 262 jours passés derrière les barreaux et a été admis en désintoxication le 12 mars