La vidéo d'une arrestation pas comme les autres, survenue récemment en Chine, suscite étonnement et interrogation. Précisions.

C'est une scène surréaliste que l'on croirait extraite d'un film de science-fiction.

La police chinoise aurait procédé à l'arrestation d'un... robot qui importunait une personne âgée dans une rue. Selon les informations des médias locaux, ce modèle humanoïde aurait ainsi échappé à la vigilance de ses propriétaires, avant d'effrayer une pauvre dame qui passait par là.

Un comportement troublant qui aurait nécessité l'intervention d'agents de police.

Crédit photo : DR

Un robot « arrêté » par la police, en Chine

Les faits ont eu lieu dans la région autonome de Macao, située sur la côte sud de la Chine continentale.

La suite après cette vidéo

C'est en tout cas ce que suggère une vidéo de l'incident, publiée sur les réseaux sociaux chinois.

2026 reality: Owner walks Unitree G1 humanoid robot in Macau → woman loses it, screams madness → crowd surges → police seize the robot and escort it away to de-escalate. Wild.



imo, we are going to see many such scenes from now on. pic.twitter.com/omYotbKCOb — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) March 8, 2026

Sur cette courte séquence, immortalisée par un passant, on aperçoit un robot humanoïde de type G1 en train de harceler une femme, qui serait âgée de 70 ans. Surprise, cette dernière tente alors de parler à la machine pour essayer de la raisonner.

« Tu me fais peur. Tu peux faire plein de choses, mais tu veux provoquer ce désastre ? Tu es fou », lance-t-elle ainsi en cantonais, selon des propos rapportés par Paris Match.

Nos confrères indiquent par ailleurs que la femme importunée aurait été conduite à l'hôpital, suite à l'incident, tout en précisant qu'elle n'aurait pas été blessée. Quant au robot, il n'aurait pas été arrêté, au sens propre du terme, mais raccompagné par un policier chez son propriétaire, lequel aurait depuis présenté ses excuses.

Pour rappel, le robot humanoïde G1 a été dévoilé en mai 2024 par la société chinoise Unitree. Surtout destiné à la recherche et au développement de l'intelligence artificielle, celui-ci est commercialisé au prix de 14 000 dollars (pour les modèles de base), soit 12 000 euros environ.