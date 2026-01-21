Un livreur Amazon écrase le chien d'un client, l'entreprise lui envoie... un panier à 30 euros pour s'excuser

Au Royaume-Uni, un livreur Amazon a accidentellement renversé un chien. Pour s’excuser, l’entreprise a fait un geste commercial en envoyant un panier pour chien à 30 euros à son propriétaire.

Amazon est une plateforme très pratique quand on veut commander quelque chose qui arrivera rapidement. Cependant, tout ne se passe toujours bien avec l'enseigne. En mai dernier, un petit garçon a notamment pris le téléphone de sa mère et a commandé 70 000 sucettes sur Amazon. Par chance, la mère de famille a pu retourner les colis et se faire rembourser.

Un événement plus grave est survenu il y a quelques jours au Royaume-Uni. Un livreur Amazon faisait une marche arrière dans une rue quand il a accidentellement écrasé un chien, Molly. Ce berger allemand, âgé de 12 ans, était assis dans l’allée devant son domicile quand il s’est fait rouler dessus par la camionnette Amazon.

Crédit photo : iStock

La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance de la maison. L’animal a été gravement blessé et a subi des dommages importants aux tissus et aux ligaments. Il a été transporté en urgence chez un vétérinaire par son propriétaire, Steve Cockerham.

Un petit geste commercial

Au total, le propriétaire du chien a payé 1 360 euros de soins vétérinaires. L’animal va devoir suivre un traitement pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Face à cet accident, Steve Cockerham a décidé de faire une réclamation auprès d’Amazon pour signaler les faits et demander une prise en charge.

En apprenant l’histoire, Amazon a décidé de faire un geste commercial. L’enseigne a alors envoyé... un panier pour chien d’une valeur de 30 euros au plaignant.

“Cela ressemblait à une gifle”

Cette proposition n’est pas passée pour Steve Cockerham qui a vécu cette réponse comme une provocation.

“Je suis très en colère contre Amazon. Je me sens trahi. C’est inacceptable alors que nous avons déjà dépensé 1 200 livres et que le traitement de Molly pourrait durer des mois, voire des années. Nous sommes dans une situation financière compliquée et ils ne font rien pour nous aider. Il aurait mieux valu ne rien offrir du tout. Cela ressemblait à une gifle. En plus, notre plus jeune chien, Skye, âgé de 2 ans, l’a déjà entièrement détruit”, a-t-il indiqué au Daily Mail.

Crédit photo : iStock

Ainsi, le client ne compte pas se laisser faire. De son côté, Amazon a été contacté et cherche une solution à ce litige.

“Nous sommes au courant de l’incident impliquant l’un de nos partenaires de livraison. Les parties concernées s’efforcent de résoudre le problème le plus rapidement possible”, a indiqué l’entreprise.

Pour le moment, on ne sait pas de quelle façon Amazon va réagir. L’entreprise pourrait proposer une indemnisation financière plus conséquente… ou un autre geste commercial.