Amazon recrute 3 000 CDI pour un salaire de 2 350 euros sans diplôme requis

Un bâtiment Amazon

Alors qu’Amazon va déployer un nouveau site près de Lyon dès le mois de juin, 3 000 personnes en CDI sont recherchées. Ces emplois sont bien payés et offrent de nombreux avantages.

Vous vivez près de Lyon et vous êtes à la recherche d’un emploi ? Voici une offre qui pourrait vous plaire, et pour cause : de nombreux emplois sont proposés, aucune qualification n’est nécessaire et le salaire est élevé.

En effet, l’entreprise Amazon recrute actuellement 3 000 personnes en CDI. Selon Actu, les emplois sont divers : managers des opérations logistiques, techniciens et superviseurs de maintenance, automaticiens, personnels des ressources humaines, de la santé et de la sécurité au travail…

Un entrepôt AmazonCrédit photo : iStock

3 000 CDI recherchés

À ces professions s’ajoutent d’autres emplois qui seront recherchés dès la fin du mois de mars, comme les agents logistiques qui devront se charger des colis, de l’emballage et de l’expédition des commandes.

Ce n’est pas la première fois qu’Amazon recrute autant de personnes puisqu’en novembre 2024, l’entreprise recherchait 1 650 employés dans une région française.

De nombreux avantages

La suite après cette vidéo

Si vous voulez postuler à cette offre d’emploi, rassurez-vous : aucun diplôme n’est requis. La seule condition pour postuler est d’avoir une voiture, car le site est situé près de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry et n’est pas directement desservi par les transports.

“Le recrutement se fait sur le potentiel et les capacités de chaque candidat”, a indiqué Amazon.

Un camion devant un entrepôt AmazonCrédit photo : iStock

Après 24 mois en CDI, vous recevrez un salaire de plus de 2 350 euros bruts, avec un 13ème mois et une prime de partage de la valeur. Vous aurez également droit à d’autres primes dans l’année. Amazon donne également un mois de congés payés supplémentaire pour les parents qui accueillent un nouvel enfant.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous renseigner auprès de cet employé d’Amazon, payé 300 000 dollars, qui a dévoilé son CV qui lui a permis de décrocher le job. La nouvelle plateforme Amazon sera opérationnelle à partir du mois de juin. Les recrutements ont déjà commencé, alors n’hésitez pas à contacter l’entreprise si vous êtes intéressé.

