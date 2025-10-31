Il achète une tiny house sur Amazon pour moins de 15 000 euros, son intérieur spacieux va vous bluffer

Nathan Graham a décidé d’acheter une tiny house sur Amazon pour moins de 15 000 euros. Il a reçu sa maison miniature directement dans son jardin et sa découverte a fait sensation sur TikTok.

La tiny house est une belle alternative à un logement traditionnel. Ces maisons miniatures, à mi-chemin entre une maison classique et une roulotte, sont apparues pour la première fois aux États-Unis en 2005, suite à l’ouragan Katrina. De nombreuses tiny houses ont été installées pour abriter les familles qui n’avaient plus de maison.

Au fil du temps, les tiny houses sont devenues de plus en plus populaires et ont séduit un large public. Ces amis inséparables ont notamment eu l’idée de construire plusieurs tiny houses pour passer leur vie ensemble dans le même petit village. Ces maisons possèdent de nombreux avantages puisqu’elles sont rapides à construire et peu chères. Aujourd’hui, le prix d’une tiny house oscille entre 40 000 et 150 000 euros. C’est le cas de cette adorable tiny house vendue pour 48 000 euros qui a surpris les acheteurs par son intérieur astucieux.

Il achète une tiny house à moins de 15 000 euros

Mais il est possible de trouver des tiny houses encore moins chères. C’est ce qu’a déniché Nathan Graham, qui a acheté une tiny house sur Amazon pour moins de 15 000 euros. Selon The Sun, la petite maison a été livrée directement dans son jardin dans un immense carton.

La tiny house était déjà équipée d’une salle de bain et de toilettes et possédait l’ensemble des raccordements de plomberie. L'acheteur n'avait plus qu'à déplier le reste de la maison, qui a triplé de taille après son installation.

“Cette chose est si facile à construire ! C’est un peu comme un puzzle. Elle est arrivée prête à l’emploi, avec une salle de bains, une cuisine et une chambre”, a expliqué Nathan Graham

Les internautes sont conquis

Nathan Graham a partagé son acquisition sur TikTok et les internautes ont été conquis.

“Ça vaut le coup”, “Quel concept génial”, “Je trouve ça plutôt cool, ce serait facile de trouver un terrain quelque part, de s’y installer et de vivre décemment” ont-ils commenté.

Avec l’augmentation du coût de la vie, de plus en plus de personnes se tournent vers les tiny houses. L’occasion de vivre dans une petite maison agréable tout en faisant des économies et en préservant son indépendance.