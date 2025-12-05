Tourisme animalier : la triste réalité qui se cache derrière les photos des vacanciers avec les animaux

De nombreux touristes profitent de leurs vacances à l’étranger pour être au contact des animaux locaux. Mais derrière ces rencontres organisées se cache une triste réalité dénoncée par l’association Règne Animal.

L’association Règne Animal a été créée en mars 2017 pour venir en aide aux animaux en difficulté et leur permettre d’être adoptés par des familles aimantes. En mars dernier, l'association a par exemple proposé 250 chevreaux à l'adoption pour les sauver d'une mort certaine. En plus de cela, Règne Animal n’hésite pas à dénoncer les actes de maltraitance envers les animaux à travers le monde.

Récemment, l’association a souhaité alerter sur la triste réalité qui se cache derrière le tourisme animalier. Vous avez sans doute déjà vu des photos sur les réseaux sociaux où des vacanciers se promènent à dos de chameaux ou prennent des selfies avec des dauphins et des éléphants. Malheureusement, dans la grande majorité des cas, ces rencontres organisées ne font pas dans le respect du bien-être animal, bien au contraire. Les animaux sont souvent exploités et maltraités.

Crédit photo : iStock

Des cas de maltraitance partout dans le monde

Dans la plupart des cas, les animaux sont forcés à interagir avec les touristes contre leur volonté. Pour cela, ils sont maltraités, maintenus et parfois drogués pour obéir aux dresseurs. C’est le cas dans plusieurs endroits du monde comme à Zanzibar où les touristes peuvent participer à des excursions en bateau pour être “au plus près des dauphins”.

Cette pratique est extrêmement mauvaise pour les cétacés puisqu’en voulant satisfaire le public, les organisateurs de l’expédition vont chasser les dauphins et les traquer en les encerclant. Cette traque procure un grand sentiment de stress chez les dauphins, notamment chez les mères et leurs petits, et perturbe leur chasse et leur repos. En plus de cela, les animaux peuvent être blessés par les hélices des bateaux. À Zanzibar, les tortues sont également victimes de maltraitance animale car il n’est pas rare de les voir immobilisées pour que des touristes puissent monter sur leur dos afin de se faire prendre en photo.

Crédit photo : Règne Animal

En Égypte, les chevaux et les dromadaires sont également au coeur d’un terrible business. Ces animaux portent des poids trop lourds, doivent attendre des heures en plein soleil et font des promenades interminables sans pause, tout en étant privés d’eau, d’ombre et de nourriture. Fouettés, ces animaux sont exploités jusqu’à la mort et finissent par s’effondrer sur le sol.

Enfin, les éléphants sont aussi victimes de maltraitance lorsqu’il leur est demandé de porter des charges lourdes ou de se mettre sur leurs pattes arrières pour impressionner le public. Ces mouvements leur provoquent de fortes douleurs au dos, des déformations de la colonne vertébrale, des plaies, des boiteries et l’usure de leurs pieds. À terme, les éléphants souffrent d’épuissement, de déshydratation, de stress intense, et leur espérance de vie est réduite.

Comment protéger les animaux ?

Malheureusement, ce business est de plus en plus fréquent et ces rencontres peuvent être organisées par des établissements qui prétendent être des sanctuaires ou des centres de sauvetage. Pour éviter cela, l’association Règne Animal recommande de se rendre dans des refuges sans reproduction et sans interaction payante avec des animaux. Les refuges doivent également être transparents sur les soins, le financement et le nombre d’animaux non exhibés.

“Si une activité promet le contact, un spectacle ou une observation “garantie”, c’est presque toujours au détriment des animaux. Le vrai respect commence quand on renonce à la photo parfaite”, alerte Carine Demaurey, présidente de l’association Règne Animal.

Crédit photo : iStock

Si vous tenez vraiment à voir des animaux sans passer par un refuge, voici quelques règles à respecter pour garantir leur bien-être : n’entrez pas en contact avec eux, ne cherchez pas à prendre un selfie, ne les nourrissez pas et ne nagez pas avec les cétacés. Observez-les à distance et approchez-vous doucement, sans les menacer. Ainsi, vous profiterez d’une expérience naturelle et bien plus précieuse, qui ne mettra pas en danger les animaux sauvages.