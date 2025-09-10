Il a torturé son fils au point de lui faire perdre ses deux jambes... mais la justice le libère

Jody Simpson et Anthony Smith ont fait subir de graves sévices à leur fils, Tony, alors qu’il n’avait que 6 semaines, à tel point que l’enfant a été amputé des deux jambes. Condamnés tous les deux à 10 ans de prison, les parents ont été libérés après 7 ans d’incarcération.

Tony Hudgell est un enfant de 10 ans qui a vécu un enfer. Alors qu’il n’était âgé que de 6 semaines, il a été maltraité par ses parents. Ces derniers lui ont infligé de graves sévices qui ont entraîné des fractures aux doigts et aux orteils, des déchirures des ligaments et une septicémie. Le petit garçon est resté dans cet état pendant dix jours avant que ses parents ne daignent l’emmener à l’hôpital.

Tony est arrivé à l’hôpital entre la vie et la mort. Pour le sauver, les médecins ont dû lui amputer les deux jambes. Afin de remercier l’hôpital qui lui a sauvé la vie, Tony a participé à une marche de 10 kilomètres en 2020 et a récolté plus d’un million d’euros.

Les parents libérés

De leur côté, les parents de Tony ont été reconnus coupables de cruauté envers un enfant. Ils ont tous les deux été condamnés en 2018 à dix ans de prison. Cependant, la mère Jody Simpson a été libérée une première fois en février 2023, après seulement cinq ans de prison. Moins d’un an plus tard, elle a eu une relation avec un délinquant sexuel et a été emprisonnée de nouveau.

Puis, Jody Simpson a une nouvelle fois été libérée en juin dernier. Dorénavant, elle doit signaler toute nouvelle relation à son agent de probation, faire régulièrement des tests de dépistage de drogues et porter une balise GPS.

Le père de Tony, Anthony Smith, a également été condamné à dix ans de prison. Cependant, il a lui aussi obtenu une libération conditionnelle le 19 juin dernier, et a été libéré officiellement ce mardi 9 septembre. Comme son ancienne partenaire, il doit porter un moniteur GPS et rester dans un lieu précis. S’il enfreint ces règles, il retournera en prison.

Paula Hudgell, la mère adoptive de Tony, avait déjà exprimé son désespoir au moment de la libération de Jody Simpson. En apprenant la libération du père biologique de l’enfant, elle a à nouveau exprimé sa détresse.

“Je savais que ce jour viendrait et qu’il finirait par être libéré de prison, mais c’est toujours difficile à accepter. La seule bonne nouvelle, c’est qu’il sera étroitement surveillé pendant les deux prochaines années. Mais je m’inquiète de ce qui se passera ensuite. Smith est un danger pour les enfants et, s’il n’est pas rappelé dans les deux prochaines années pour avoir enfreint son permis, il sera libre de faire ce qu’il veut. Ce système est clairement défaillant. Nous avons besoin de quelque chose pour empêcher les agresseurs d’enfants d’agir à nouveau de cette manière. Je n’ai vu aucune preuve qu’Anthony Smith ait des remords pour ce qu’il a fait - ou même une quelconque compréhension de l’effet qu’il a eu sur la vie de Tony. Tony vivra avec ses blessures pour le reste de sa vie, elles ne disparaîtront jamais à cause de ce que Smith et son ancienne partenaire ont fait à leur bébé”, a-t-elle confié à The Sun.

Après cette étroite surveillance de deux ans, les parents biologiques de Tony seront totalement libres.