Un crustacé géant aux allures de Dark Vador découvert au Vietnam

Au Vietnam, des chercheurs ont découvert une nouvelle espèce d’insecte marin géant en étudiant des échantillons collectés par des pêcheurs. Avec sa ressemble avec Dark Vador, il a été baptisé en s’inspirant du grand vilain de l’univers de Star Wars.

La faune océanique ne cessera jamais de nous surprendre. La preuve avec ce nouvel animal découvert par hasard par des chercheurs vietnamiens. En étudiant des échantillons collectés par des pêcheurs, ils étaient loin d’imaginer qu’ils allaient découvrir une nouvelle espèce.

Il s’agit d’un isopode géant, semblable à un cloporte marin, que les pêcheurs connaissaient déjà sans lui avoir donné de nom. Le crustacé ressemble étrangement à Dark Vador, le vilain de l’univers Star Wars, ce qui lui vaut désormais le nom scientifique de Bathynomus vaderi.

Crédit photo : ZooKeys

Selon les pêcheurs, cet animal ne se trouverait qu’au large des îles Spratleys, en mer de Chine méridionale. Au-delà de son allure digne de Dark Vador, c’est surtout ses dimensions qui impressionnent. Le spécimen étudié mesurait 32,5 centimètres de long et pesait 1 kilo.

Dans leur étude, parue dans la revue ZooKeys, les chercheurs ont également noté d’autres spécificités faisant de cet isopode une nouvelle espèce. Il présente notamment un creux profond dans son os de hanche et une crête saillante au niveau de son coracoïde (un os de l’épaule). Deux éléments qui n’apparaissent pas chez les autres isopodes géants.

Crédit photo : ZooKeys

Une espèce déjà bien connue par les gastronomes locaux

Si les chercheurs ont découvert ce crustacé comme une nouveauté, le Bathynomus vaderi est déjà bien connu des fins gourmets de la région. En effet, l’isopode est considéré comme un mets de qualité, à l’instar du homard, ce qui pousse les pêcheurs à en trouver d’autres.

Ils sont de plus en plus recherchés dans le commerce des fruits de mer vivants, ce qui a conduit à une pression accrue sur les populations locales de ces crustacés marins. Le marché des isopodes géants représente donc à la fois une opportunité économique et un défi écologique.

Crédit photo : ZooKeys

D’un côté, la demande croissante pour ces animaux marins ouvre des perspectives économiques pour les pêcheurs vietnamiens qui bénéficient d’une nouvelle source de revenus. De l’autre côté, cette exploitation commerciale intensive risque de mettre en danger ces espèces uniques.

En effet, bien que B. vaderi ne soit pas encore menacée, d’autres espèces de Bathynomus, comme B. jamesi, qui peut atteindre 50 centimètres et peser jusqu’à 2,6 kilos, font partie des plus grandes créatures marines.

Leur habitat profond et difficile d’accès les rend vulnérables à la surexploitation. Dans leur étude, les chercheurs tiennent à rappeler qu’une gestion durable de ces ressources marines est essentielle pour préserver la biodiversité de la région.