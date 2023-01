Un drone filme un requin-tigre qui nage à seulement quelques mètres de baigneurs en Australie

Des nageurs ont eu une belle frayeur alors qu’ils se baignaient dans les eaux turquoise de la plage de Hillarys Dog Beach lorsqu’un requin-tigre est passé tout près d’eux. La scène a été capturée en vidéo.

Crédit : storyful via Fox News

C’est sur une plage de Perth, en Australie-Occidentale (dans l’extrême Ouest du pays) qu’un drone a capturé ces images. Le 28 décembre 2022, un groupe de personnes profitait de la mer lorsqu’un requin-tigre s’est approché à quelques mètres d’eux.

Sam Wood était en train de faire voler son drone lorsque ce dernier a filmé la scène. La vidéo est impressionnante et montre le squale nageant en direction d’une femme qui se baigne avant de faire demi-tour au dernier moment.

Sans plus attendre, l’homme a donné l’alerte et a permis de faire évacuer la zone de baignade, rapporte Fox News. Visiblement, les baigneurs n’avaient pas remarqué la présence du requin-tigre et l’intervention de Sam Wood a sûrement permis d’éviter la catastrophe.

Le requin-tigre, l’un des plus dangereux au monde

Le requin-tigre, l’un des plus dangereux requins du monde, est aussi celui qui attaque le plus les baigneurs en Australie. Celui capturé par le drone mesure entre trois et quatre mètres de long et pèse plus de 500 kilos.

On ne sait pas encore ce qui a poussé le requin-tigre a changer de direction. Après la diffusion de la vidéo sur Instagram, la stupeur s’est emparée des internautes. Un homme est même passé au-dessus du squale alors qu’il faisait du kayak.

Chaque année en Australie, une vingtaine d’attaques de requins sont recensées.