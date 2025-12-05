« Un merveilleux jeune homme » : à 10 ans, il donne tout l'argent qu'il a économisé à un refuge animalier

Par |

Myles Murray et un chien

En Écosse , un jeune garçon a décidé de donner tout l’argent qu’il a reçu à son anniversaire à un refuge animalier qui héberge des chiens. Un geste généreux.

Myles Murray est un jeune garçon âgé d’une dizaine d’années et originaire d’Écosse qui a fait un geste généreux. Après avoir reçu de l’argent pour son anniversaire, il ne l’a pas dépensé pour s’offrir des choses et se faire plaisir.

Myles Murray caresse des chiensCrédit photo : Islay Dog-Rescue / Facebook

En effet, le jeune homme a décidé de donner cet argent à l’Islay Dog Rescue, un refuge animalier. Une initiative similaire à celle de ce petit garçon de 9 ans qui a récolté des dons pour aider un autre refuge.

Il donne son argent au refuge

Ce refuge sauve des chiens et fonctionne essentiellement grâce aux dons. Pour récolter de l’argent, les membres de l’association organisent régulièrement des campagnes et des collectes de fonds afin de sauver autant de chiens que possible.

Voulant aider les animaux, Myles s’est rendu au refuge en personne, en compagnie de sa mère, pour donner son argent en main propre. Il en a également profité pour rencontrer les chiens du refuge.

Myles Murray remet son argent à un bénévoleCrédit photo : Islay Dog-Rescue / Facebook

“Un honneur de le recevoir”

Son acte généreux n’est pas passé inaperçu et a beaucoup touché les bénévoles.

“Nous avons eu un visiteur très spécial aujourd’hui. Myles Murray, originaire de Tarbolton, était en visite avec sa mère, Sarah-Jane. Myles a choisi d'économiser tout l'argent qu'il avait reçu pour son anniversaire car il voulait l'utiliser pour sauver des chiens. Myles et sa maman ont visité les lieux et ont passé un moment avec Agatha et Yanni, nos chiens handicapés du refuge. Ce merveilleux jeune homme adore tous les animaux, et possède 2 chiens et un cheval. Cela a été un honneur de le recevoir”, a déclaré le refuge dans un post sur sa page Facebook.

Un bel acte généreux qui va permettre au refuge de prendre soin de ses chiens.

Source : Facebook
Suivez nous sur Google News
Refuge Anniversaire

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Arrivée tout droit de l’université, Lisa a fait ses premiers pas dans la rédaction web à Demotivateur. Armée de ses mots, elle aspire avant tout à partager des informations pour sensibiliser aux sujets qui lui tiennent à cœur, comme les enjeux environnementaux et la cause animale. En plus de son goût pour la musique, la gastronomie et le cinéma, Lisa a un petit plaisir caché pour l’astrologie.

À lire aussi
Michael Stücke et ses moutons
Il créé des vêtements avec la laine de «moutons gays» sauvés de l'abattoir
Alex Simpson
Cette jeune fille née sans cerveau fête ses 20 ans, « un miracle » pour sa famille
Le husky Bark dans son enclos
Les larmes de ce husky qui attend depuis 538 jours d'être adopté bouleversent les internautes
Giulia Sarkozy
« Papa en prison, Giulia en boîte » : l’anniversaire de la fille de Nicolas Sarkozy, 14 ans, fait polémique, les internautes se déchaînent
Desarae Prather et son fils Legend
« Tu ressembles à un singe » : cette maman accuse une enseignante d’avoir chanté une chanson raciste à son fils de 6 ans