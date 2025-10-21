« Papa en prison, Giulia en boîte » : l'anniversaire de la fille de Nicolas Sarkozy, 14 ans, fait polémique, les internautes se déchaînent

Giulia Sarkozy

La fille de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni a fêté son anniversaire ce week-end avec une bande d’amis. L’événement, capturé en vidéo, a fait réagir la toile.

Alors que tous les regards sont braqués sur Nicolas Sarkozy et son incarcération à la prison de la Santé, sa fille Giulia fait également la Une de certains médias. L’adolescente est au cœur de conversations sur les réseaux sociaux pour son anniversaire remarqué.

Ce week-end, Giulia Sarkozy fêtait ses 14 ans avec un groupe d’amis dans un restaurant chic de Paris. Plusieurs vidéos de l’événement ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant l’ambiance festive qui régnait. Surtout, c’est l’apparence de l’adolescente qui a fait parler. La fille de Carla Bruni était vêtue d’une mini-robe rouge et de faux ongles longs, rapporte Closer.

Une fête d’anniversaire qui fait réagir les internautes

Mais ce qui semble avoir retenu le plus l’attention est le luxueux cadeau qu’elle a reçu. Dans une vidéo, on voit Giulia Sarkozy déballer un paquet révélant un sac Fendi d’une valeur de 2200 euros. La fête s’est ensuite poursuivie en boîte de nuit où la jeune fille a été aperçue sur la piste de danse, bouteille à la main.

Ce train de vie de luxe et ces images n’ont pas manqué de faire réagir les internautes.

« Nan mais 14 ans et une bouteille à la main ???? » ; « Papa en prison, Giulia en boîte » ; « Future candidate de télé-réalité » ; « 14 ans, c’est pas normal de la voir avec une bouteille d’alcool et en boîte de nuit » ; « À la limite vu son milieu, on s'en fout du prix du sac, par contre une fête au resto avec ses amis à 13 ans dans cette tenue ??? » ; « Une petite tenue style sous-vêtements pour ces 14 ans ça c’est normal ? On vit pas dans le même monde », peut-on lire sur TikTok et Facebook.

D’autres internautes, en revanche, ont préféré défendre la jeune fille, rappelant qu’elle avait le droit de vivre sa vie :

« Laissez-la vivre » ; « Je comprends pas en quoi ça vous dérange mdrrrr laissez la vivre » ; « Faut la laisser vivre un jour » ; « Mais qu’est-ce que ça peut vous faire !!! » « Votre problème c'est pas plutôt que son nom soit Sarkozy que son âge ? »

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette fête d’anniversaire ne laisse personne indifférent sur les réseaux.

