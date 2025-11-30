Il créé des vêtements avec la laine de «moutons gays» sauvés de l'abattoir

Début novembre, un défilé de mode atypique a été organisé dans la grosse pomme. Les mannequins ont foulé le podium avec des vêtements fabriqués avec de la laine de moutons gays.

Une initiative visant à sauver les ovidés d’une mort certaine. Jeudi 13 novembre, Grindr, application de dating numéro 1 pour les personnes issues de la communauté LGBTQ, a organisé un défilé à New York.

Pour l’occasion, le créateur de mode Michael Schmidt a imaginé une collection de tenues pour les mannequins.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le styliste a utilisé un matériau spécial pour concevoir les vêtements. Ceux-ci ont été fabriqués à partir de la laine de moutons gays, rapporte le Washington Post.

Les moutons homosexuels finissent à l’abattoir

Destinés à l’abattoir, les mammifères en question ont été recueillis dans un refuge spécialisé en Allemagne.

Selon plusieurs études scientifiques, près d’un mouton mâle sur douze s’accouple exclusivement avec ses congénères mâles.

D’après une récente étude publiée dans la revue Nature Communications, les rapports homosexuels seraient présents chez plus de 1500 espèces animales.

De leur côté, les moutons « gays » sont considérés comme une perte d’argent pour les éleveurs, souligne TF1 Info. Résultat : les agriculteurs n’hésitent pas à s’en débarrasser.

C’est pour cette raison que Michael Stücke s’est lancé pour mission de sauver les spécimens rejetés. Les animaux rescapés vivent dans sa ferme de 42 hectares.

Au total, le bon samaritain a secouru 500 mammifères depuis 1995. Ce dernier vend leur laine pour faire vivre son activité.

« Chaque animal mérite d’être traité avec dignité, de vivre dans la dignité et de mourir dans la dignité », estime le berger.

« Cela me touche énormément »

Le show, intitulé « I wool survive » a rencontré un joli succès, soulignent nos confrères. Quelques semaines avant l’événement, le designer s’est rendu en Allemagne pour rencontrer le propriétaire du sanctuaire.

« Cela me touche énormément que quelqu'un de si lointain, de si célèbre et d'un monde tellement différent a pris le temps de rendre visite à mes moutons et de créer quelque chose avec leur laine », a confié Michael Stücke dans les colonnes du New York Times.

Cette rencontre était d’autant plus symbolique pour Michael Stücke car son activité peu commune lui a valu d’être exclu pendant de longues années.

Malheureusement, il n’a pu assister au défilé en raison des problèmes de santé de son époux.