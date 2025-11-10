Les larmes de ce husky qui attend depuis 538 jours d'être adopté bouleversent les internautes

Cela fait plus d’un an que Bart Wahlberg, un husky sibérien, attend de trouver ses futurs maîtres. Son air triste et ses yeux remplis de larmes ont bouleversé la toile.

Le visage d’un chien a brisé le cœur des internautes. En mai 2024, Bark, un husky sibérien de 6 ans, et son frère Ozzy ont été abandonnés dans un refuge animalier situé dans l’État de Washington, aux États-Unis.

Le pauvre toutou a vécu une première épreuve déchirante lorsque son frère a été adopté au bout d’un an et demi. La boule de poils a trouvé un foyer aimant après une période d’essai de deux semaines en famille d’accueil.

Crédit Photo : Julie Saraceno / Instagram

Aujourd’hui, le quadrupède fait le bonheur d’un couple et de sa petite fille. Si cette adoption est une bonne nouvelle, elle reflète aussi la solitude de Bark.

Et pour cause : il attend depuis 538 jours de trouver ses futurs maîtres à son tour. Récemment, sa route a croisé celle de Julie Saraceno, une habitante de Pasco.

Le chien affiche une mine triste

Cette graphiste de 44 ans est une amoureuse des chiens. Celle-ci fait du bénévolat dans des chenils de la région. C’est dans ce contexte qu’elle a rencontré le jeune husky.

Armée de son smartphone, elle a filmé le pensionnaire canin et a raconté son histoire sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julie Saraceno (@jsaraceno)

Sur ces images, on voit la femme caresser le quadrupède à travers les barreaux de son enclos. Son air triste et ses yeux humides ont bouleversé la bonne samaritaine.

« Il s’est avéré très difficile de trouver un foyer pour Bark, car il appartient à une race très énergique (…) », explique l’Américaine au magazine Newsweek.

Une chose est sûre : le husky au regard malheureux mérite de trouver un toit pour la vie.

Crédit Photo : Julie Saraceno / Instagram

Des internautes bouleversés

Sans réelle surprise, la publication n’est pas passée inaperçue. Celle-ci a ému la toile depuis sa mise en ligne.

Dans la section commentaires, nombreux sont ceux qui se demandent pourquoi Bark n’est toujours pas adopté.

Une personne a écrit :

« Je prie pour lui ! Pour qu'il trouve une famille aimante et confortable pour toujours ».

Une autre a indiqué :

« Tu trouveras bientôt ton foyer pour toujours, Bark ».

Crédit Photo : iStock

Une troisième a commenté :

« Bark, tu es beau et parfait (…) Allez, Instagram, fais ce qu'il faut pour aider Bark à trouver un foyer pour toujours ».

On croise les doigts pour Bark !