« Tu ressembles à un singe » : cette maman accuse une enseignante d'avoir chanté une chanson raciste à son fils de 6 ans

Aux États-Unis, une mère de famille a porté de graves accusations contre l’enseignante de son fils de 6 ans.

Une école primaire de Bartow, en Floride (États-Unis), est dans la tourmente. Et pour cause : une mère de famille accuse une enseignante d’avoir chanté une chanson d’anniversaire « raciste » à son fils.

Les faits se sont déroulés le lundi 29 septembre, rapporte le magazine People. Ce jour-là, un élève prénommé Legend a célébré son sixième anniversaire dans sa classe.

Pour l’occasion, son institutrice a entonné un chant festif pour célébrer cet événement. Une scène filmée et envoyée par email aux parents d’élèves. Sur cette vidéo, on entend la professeure chanter les paroles suivantes : « Joyeux anniversaire. Tu vis dans un zoo, tu ressembles à un singe, et tu sens comme un singe aussi ».

Desarae Prather, la maman du petit Legend, dénonce le caractère raciste du morceau choisi par l’éducatrice.

« Aucun enfant ne devrait aller à l'école et avoir l'impression qu'il ne peut pas se confier à une figure d'autorité sans qu'elle lui lance des insultes racistes, et cela vaut pour tous les enfants, pas seulement pour le mien », a déclaré la mère de famille.

Une enseignante appréciée

Comme le précisent nos confrères, cet incident est actuellement examiné par le personnel du district scolaire public du comté de Polk et le service des ressources humaines.

« Nous comprenons et partageons les préoccupations concernant les actions et le jugement de l’enseignante. En tant que système scolaire public, nous sommes au service d'élèves et de familles de toutes cultures et de tous horizons ; nous attendons de nos employés qu'ils gardent toujours cela à l'esprit dans leurs interactions avec les autres ».

Crédit Photo : Capture d'écran YouTube

Stephanie Yocum, présidente de la Polk Education Association, a déclaré que l'enseignante impliquée dans l'incident était très appréciée et travaillait depuis longtemps dans le district.

De son côté, Desarae Prather a envoyé une lettre au conseil scolaire pour demander des excuses, des mesures disciplinaires immédiates et un accompagnement psychologique pour son enfant. À noter que le petit garçon a été transféré dans une nouvelle classe, mais n’est pas retourné à l’école depuis les événements.