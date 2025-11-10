Cette jeune fille née sans cerveau fête ses 20 ans, « un miracle » pour sa famille

Par |

Alex Simpson

Alors que les médecins avaient affirmé qu’elle ne vivrait pas au-delà de 4 ans, Alex Simpson, une jeune fille née sans cerveau, a récemment fêté ses 20 ans.

Alex Simpson est une jeune fille née au Nebraska il y a 20 ans. Alors qu’elle n’avait que deux mois, ses parents ont appris qu’elle souffrait d’hydranencéphalie, une malformation congénitale rare qui affecte le développement cérébral du bébé. Dans ce cas, les hémisphères cérébraux ne se forment pas. Ce cas extrêmement rare survient dans 1 grossesse sur 5 000 à 10 000.

Alex Simpson bébéCrédit photo : @news4sa / Instagram

Pour Alex, cette malformation est très avancée puisque la jeune fille est pratiquement née sans cerveau. Comme le dit son père, “il ne reste que la moitié d’un petit doigt de cerveau à l’arrière de son cervelet”. Ainsi, Alex ne peut ni voir ni entendre, mais ses proches assurent qu’elle peut sentir leur présence.

Alex Simpson et ses parentsCrédit photo : @news4sa / Instagram

Un pronostic sombre

Quand les parents d’Alex ont appris la maladie de leur fille, les médecins leur ont affirmé qu’elle ne vivrait sans doute pas au-delà de 4 ans. Un pronostic sombre qui a beaucoup angoissé les parents, dont Lorena, la mère de la petite fille.

“C’était terrible de ne pas savoir si elle allait passer la nuit. Pendant trois ans, je dormais avec elle, en veillant à ce qu’elle respire, à ce qu’elle bouge. Chaque soir, je priais sans cesse pour qu’elle s’en sorte”, a-t-elle confié au Daily Mail.

Alex SimpsonCrédit photo : @news4sa / Instagram

Elle fête ses 20 ans

Mais il est parfois possible de défier les pronostics des médecins. C'est le cas de cette petite fille qui a fêté ses 7 ans malgré son cancer incurable, et c'est aussi le cas d'Alex, qui a fêté ses 20 ans. Un vrai miracle pour sa famille, qui garde espoir malgré toutes les critiques qu’elle peut recevoir.

“Beaucoup de gens pensent qu’Alex n’est qu’un légume, et nous avons entendu des tonnes de commentaires négatifs. L’une de nos missions dans la vie est de faire savoir aux gens que le handicap n’empêche pas de profiter pleinement de la vie”, a déclaré Shawn, le père d’Alex, à Unilad.

Un témoignage porteur d’espoir.

Source : Daily Mail
