Il dépense 23 000€ pour réaliser le rêve de son chien, parce que quand on aime, on ne compte pas

Brent Rivera, un Youtubeur américain basé en Californie, s’est lancé le pari fou de construire une maison de rêve pour sa chienne. Zoom.

Non, vous ne rêvez pas, le Youtubeur Brent Rivera a bel et bien réalisé le rêve de sa chienne. Pour la modique somme de 23 000€, le jeune homme a construit une immense maison de rêve pour son animal de compagnie, Charly. Un projet qu’il a entièrement filmé et partagé dans une vidéo sur YouTube qu’il a intitulée : “J'AI CONSTRUIT UNE MAISON DE CHIEN DE RÊVE À 25 000 $ !!".



Crédit photo : Brent Rivera

Une maison XXL

Comme le rapporte Ladbible, l’homme a déclaré dans la vidéo que pour l’anniversaire de sa chienne, il souhaitait faire quelque chose de spécial, et c’est de cette idée qu’est né le projet : “Elle est incroyable à sa manière. Alors, je voulais faire quelque chose de spécial pour son premier anniversaire. Je pensais qu'il était temps qu'elle mérite une mise à niveau".



Crédit photo : Brent Rivera

Pour ce projet, le Youtubeur a acheté une niche XXL à plus de 20 000 dollars, et l’a ensuite équipée de tout le confort nécessaire, comme un mini-réfrigérateur, une télévision qui ne diffuse que des vidéos d’écureuils, un pouf, un canapé. Et il faut avouer que le rendu est absolument incroyable.

On parie que son animal de compagnie va vivre de beaux jours dans cette maison XXL. Bien sûr, la vidéo est devenue virale puisqu’elle a récolté plus de 7 millions de vues en un mois. Rien que ça !