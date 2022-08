Ce nageur a été sauvé d'un requin... par un banc de dauphins venus à son secours

En Nouvelle-Zélande, un nageur s’est retrouvé nez à nez avec un grand requin blanc. Par chance, un banc de dauphins était présent pour le protéger d’une éventuelle attaque.

À l’instar de nombreuses personnes, Adam Walker rêvait de nager avec des dauphins en pleine nature. Le souhait du Britannique s’est exaucé en 2014 dans le détroit de Cook (Nouvelle-Zélande). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette expérience a changé sa vie.

Alors qu’il traversait le canal pour boucler les 25 kilomètres du parcours, Adam Walker a été rejoint par un banc de dauphins, pour son plus grand bonheur. À ce moment précis, le nageur ignorait qu’un danger se cachait dans les profondeurs de la mer de Tasman.

Crédit Photo : Adam Walker

Les dauphins protègent le nageur d’un requin

En effet, ce dernier nageait avec les mammifères marins lorsqu’un requin blanc d’un mètre quatre-vingt est apparu à quelques mètres de lui.

«J’ai aperçu un requin en dessous de moi», avait indiqué le Britannique sur sa chaîne Youtube au moment des faits. «J’ai essayé de ne pas paniquer car j’avais pour objectif de terminer la traversée à la nage ».

Selon ses dires, les cétacés ont formé une barrière autour de lui lorsque le requin s’est rapproché, le protégeant ainsi d’une éventuelle attaque. Par chance, cette technique a fonctionné puisque le prédateur a fini par s’éloigner.

Crédit Photo : Adam Walker

«Je ne sais pas si les dauphins se sont rapprochés de moi pour m’aider, mais je peux vous affirmer qu’après quelques minutes, le requin avait disparu (…) J’aime à penser qu’ils étaient là pour me protéger et me guider ! Cette baignade restera gravée dans ma mémoire pour toujours», a confié le nageur.

Une chose est sûre : les delphinidés ont également passé un agréable moment en sa présence. Après la rencontre avec le requin, les animaux sont restés aux côtés d’Adam pendant une heure.