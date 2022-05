Une nouvelle étude révèle que les dauphins peuvent se reconnaître grâce au goût de leur urine

Les dauphins sont capables de se reconnaître entre eux grâce au goût de leur urine, selon une étude. En effet, des chercheurs de l'université écossaise de St Andrews ont découvert que ces mammifères peuvent reconnaître leurs amis et les membres de leur famille sans les voir ni les entendre.

Ce sens unique du goût permet aux dauphins de distinguer leurs congénères grâce à leur urine et autres excrétions. Pour s’en rendre compte, le professeur Vincent Janik, directeur du Scottish Oceans Institute, et ses collègues Jason Bruck et Sam Walmsley ont testé la réaction des dauphins aux échantillons d'urine de différents individus.

Selon l'étude publiée dans la prestigieuse revue spécialisée Science Advances, les créatures marines étaient beaucoup plus intéressées par l'urine d'animaux qu'elles reconnaissaient que par celle d'animaux qu'elles ne connaissaient pas. Vincent Janik, l'auteur principal du rapport, a déclaré : « les dauphins ont exploré plus longtemps les échantillons d'urine s'ils provenaient d'animaux connus ou lorsqu'ils étaient présentés avec le sifflement de signature unique et distinctif du dauphin, un identifiant acoustique qui fonctionne comme un nom. »

Les dauphins ayant participé à l’étude provenaient des stations Dolphin Quest d'Hawaï et des Bermudes, où leur quotidien consiste à nager avec les touristes. Ils vivent dans l'eau de mer naturelle dans leurs groupes sociaux et étaient donc idéaux à étudier. En entraînant les animaux à donner des échantillons d'urine au besoin, les scientifiques ont pu créer une collection qui a été utilisée dans toutes les installations pour présenter des goûts connus et nouveaux aux dauphins.

Les dauphins, des mammifères aux capacités uniques

Grâce à cette découverte, les chercheurs pensent que les dauphins ont une expérience du goût différente de celle des autres mammifères. Le professeur Vincent Janik a ajouté : « nous savons encore très peu de choses sur le fonctionnement du sens du goût chez les dauphins. D'autres études ont montré qu'ils ont perdu beaucoup des goûts communs que nous trouvons chez les autres mammifères, comme l'aigre, le sucré ou encore l'amer. Mais ils possèdent des cellules sensorielles inhabituelles sur leur langue qui sont probablement impliquées dans cette détection des goûts individuels d'autres animaux. »

