« Le fantôme blanc » : un lynx ibérique blanc a été photographié pour la première fois dans le monde

En Espagne, un photographe amateur a réussi à prendre en photo un lynx ibérique entièrement blanc. Une première historique dans le monde.

Une créature digne d’un conte de fées. Ángel Hidalgo, photographe amateur espagnol, est sur un petit nuage.

Il y a quelques jours, ce dernier réussi à capturer un lynx ibérique blanc. C’est la première fois que ce félin extrêmement rare est photographié en pleine nature.

Cette découverte incroyable a été réalisée le 22 octobre dans la province de Jaén, en Andalousie, dans le sud de l’Espagne.

« Je n’arrivais pas y croire (…) », a indiqué l’auteur du cliché sur ses réseaux sociaux.

« Je suis resté paralysé »

Comme le rapporte le média local Hora Jaén, Ángel Hidalgo a installé des pièges photographiques au cœur des montagnes dans l’espoir de filmer le spécimen. Un animal que le spécialiste de 29 ans voulait à tout prix observer de ses propres yeux. Selon ses dires, il a passé « des heures, des jours, des semaines et des mois » à le chercher, en vain.

« J’étais sur le point de jeter l’éponge…», se souvient l’intéressé.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que son attente a été récompensée. L’homme a atteint son objectif puisque celui-ci a aperçu la boule de poils.

« J’ai vu un corps blanc qui semblait émettre sa propre lumière. Quand il s’est retrouvé devant moi, je suis resté paralysé », raconte le photographe dans les colonnes du journal espagnol.

L’emplacement de la découverte n’a pas été dévoilé pour pour préserver sa sécurité et son bien-être, soulignent nos confrères.

Un cas de leucisme ?

L’animal, une femelle baptisée Satureja, n’est pas né avec le pelage blanc. Celui-ci a changé de couleur au fil du temps. Pour les chercheurs, le lynx ne souffre ni d’albinisme ni de leucisme.

« Nous enquêtons sur ce qui aurait pu se passer et nous pensons que cela pourrait être lié à l’exposition à quelque chose d’environnemental », indique à El País Javier Salcedo, coordinateur régional du Plan de sauvegarde du lynx ibérique en Andalousie.

Il ajoute qu’une autre femelle « avait déjà blanchi avant de retrouver sa coloration normale ».

Une espèce menacée

Longtemps considérée comme une espèce en danger d’extinction, la population du lynx ibérique est en augmentation.

Vous l’ignorez peut-être, mais cette espèce a failli s’éteindre il y a vingt-ans. À l’époque, on dénombrait seulement moins de 100 individus dans la péninsule ibérique. Ces animaux étaient menacés par le braconnage, les accidents de la route et la perte de leur habita naturel.

Face à cette situation, des mesures de conservation ont été mises en place. En 2024, leur population s’élevait à 2 401 spécimens. Une bonne nouvelle.