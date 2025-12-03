Située à 2h30 de Paris, cette ville qui ne connaît pas l'hiver est “la plus accueillante du monde”

Une étude a récemment révélé quelle est la ville “la plus accueillante au monde”. Celle-ci se trouve en Europe, à seulement 2h30 de Paris, et est très ensoleillée.

L’hiver est arrivé en France, les températures chutent et le froid s’installe, ce qui peut donner envie de fuir le pays pour partir au soleil. Pour cela, il existe une ville située à seulement 2h30 de Paris qui permet de faire le plein de chaleur tout en étant très bien accueilli. En effet, cette ville a été élue “la plus accueillante au monde” selon l’organisation Internations. Cette distinction avant déjà été décernée à une ville française, élue la plus chaleureuse du pays.

Pour parvenir à ce résultat, l’organisation s’est basée sur les avis de milliers de voyageurs. Plus de 12 500 personnes ont été interrogées et plusieurs critères ont été analysés comme la qualité de l’accueil, la facilité d’intégration, la satisfaction de la vie sociale et la facilité à se faire des amis locaux.

Une ville accueillante

Il s’agit de la ville de Malaga, située sur la Costa del Sol, en Espagne. Là-bas, les habitants sont reconnus pour leur amabilité. Selon des chiffres rapportés par L'Internaute, 61% des voyageurs ont attribué la note maximale à l’accueil des habitants de Malaga. 84% des personnes interrogées perçoivent ces habitants comme amicaux et 67% les trouvent très abordables.

Cet accueil chaleureux a des conséquences sur le bien-être des voyageurs. 80% se sentent bien accueillis à Malaga et 78% trouvent qu’il est facile de s’adapter à la culture locale. En définitive, 4 expatriés sur 5 se sentent chez eux à Malaga.

Une destination ensoleillée

En plus de cela, Malaga a tout pour plaire. Les passionnés d’histoire seront séduits par le patrimoine historique de la ville, avec la majestueuse Alcazaba maure et le château de Gibralfaro. Vous pourrez également profiter de paysages à couper le souffle avec des plages qui s’étendent à perte de vue.

Autre point positif de Malaga : l’hiver n’existe pas. Dans cette ville, les températures descendent rarement sous la barre des 18 degrés, même dans les périodes les plus froides.

De manière générale, l’Espagne est un pays très accueillant puisque 4 villes espagnoles sont dans le top 10 des villes les plus accueillantes au monde. Alicante est en troisième position, suivie de Valence. Madrid est quant à elle à la septième place du classement. Si vous voulez être bien accueilli tout en faisant le plein de soleil cet hiver, rendez-vous en Espagne !