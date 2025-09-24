Un torero transpercé sur 30 cm et projeté dans les airs par un taureau en pleine corrida

Image montrant le taureau encorner le torero

Ce week-end, un torero espagnol échappé au pire après avoir été transpercé par la corne d’un taureau en pleine corrida.

Dimanche 21 septembre, Serafin Marin, un torero espagnol expérimenté de 42 ans, participait à sa première corrida de l’année dans les arènes de Madrid, capitale du pays.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la représentation ne s’est pas déroulée comme prévu, rapporte le média espagnol El País.

Alors que le Catalan affrontait le taureau, celui-ci a été encorné au niveau de l’aine, ce qui a engendré une entaille de 30 centimètres. Une scène immortalisée en vidéo.

Sur les images, on voit le mammifère foncer sur le quadragénaire, avant d'enfoncer sa corne dans sa cuisse. Il le soulève dans les airs pendant plusieurs secondes, avant de le laisser tomber au sol.

Alors qu’il est allongé sur le sable, Serafin Marin se fait une nouvelle fois charger par le bovin, qui le touche à la tête.

« Je saignais beaucoup »

Face à cette situation, quatre autre toreros se sont précipités dans l’arène pour attirer l’attention du taureau, permettant ainsi l’évacuation de leur collègue.

Dans une interview accordée à nos confrères de News, Serafin Marin est revenu sur ce qu’il s’est passé.

« J’ai été complètement pris au dépourvu et incapable de réagir. Je saignais beaucoup. J’étais vraiment abasourdi et étourdi à cause du coup à la tête », a-t-il indiqué.

Un rapport médical a révélé que l’Espagnol a été blessé « au tiers moyen inférieur de la face latérale externe de la cuisse droite, avec une trajectoire ascendante de 30 centimètres, provoquant des lésions au fascia lata et au muscle vaste externe ».

Ce n’est pas tout. Il présentait aussi des plaies au niveau de la tête, au front et à l’occiput. Le torero a d’abord subi une intervention sous anesthésie générale à l’infirmerie Plaza de Toros. Il a ensuite été transféré à l’hôpital dans un état grave.

Plaza de TorosCrédit Photo : iStock

Le patient a indiqué qu’il avait « encore beaucoup à dire sur la tauromachie ». Une chose est sûre : le chemin de la guérison risque d’être long.

Source : El País
Espagne
