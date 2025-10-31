Johnny Depp donne 56 000 euros à une association musicale dévastée par la tempête Dana à Valence

Un an après la tragédie humaine causée par la tempête Dana dans la province de Valence, en Espagne, l’acteur Johnny Depp a décidé de faire don de 56 000 euros à une association musicale de la ville.

Ce mercredi 29 octobre, la ville de Valence a rendu hommage aux 229 victimes de la tempête Dana, qui avait dévasté la région l’année dernière. Au cours de l’année écoulée, les manifestations de solidarité n’ont cessé de soutenir ceux qui ont tout perdu et qui continuent à faire face aux conséquences de la tragédie.

À l’occasion du premier anniversaire de cette catastrophe humaine, il a été rendu public que Johnny Depp a fait don de 65 000 dollars (environ 56 000 euros) au Centre Instructiu Musical (CIM) de la commune valencienne de Massanassa, une école de musique qui a subi de graves dommages.

C’est l’entité elle-même qui a signalé le don via son compte Instagram et le journal local Levante qui a donné plus de détails.

"Le don est en cours depuis l’été dernier, mais il a été confirmé aujourd’hui par l’organisation philanthropique qui gère la star de Hollywood"

Crédit photo : Facebook / Escola de música - Centre Instructiu i Musical de Massanassa

Comme le rapportent les médias locaux, cet argent sera destiné à adapter un rez-de-chaussée acquis par la société musicale de Massanassa comme nouveau local social après les dons qu’il a reçus au cours des 12 derniers mois et qui ont aidé à l’achat.

Un don pour reconstruire

Le siège du CIM avait été "totalement détruit" après le passage de Dana, l’institution ayant perdu les archives, les instruments et son lieu de rencontre.

Grâce à la gestion d’un contact, Johnny Depp connaissait la situation de cette école musicale de Massanassa.

"Nous avons été contactés par une personne connue qui a agi en tant qu’intermédiaire et c’est à travers cette personne que nous avons fait toutes les démarches"

Crédit photo : Getty Images

Le CIM, qui compte près de 500 membres, deux groupes de musique et une école pour plus de 100 élèves, a également reçu la visite du chanteur Plácido Domingo en mars. Selon l’école, l’artiste et sa fondation ont fourni "une grande quantité" de matériel à l’école.

Quelques jours après la catastrophe, Johnny Depp s’était rendu en Espagne dans le cadre du Festival de cinéma européen de Séville, où il a présenté en novembre 2024 son deuxième projet en tant que réalisateur. Il avait notamment exprimé toute sa tristesse face à la tragédie :

"C’est un honneur et un privilège d’être ici, après la dévastation et la situation catastrophique qui se vit en Espagne. Nous aimerions faire tout notre possible pour aider de quelque manière que ce soit. Tout notre cœur est avec le peuple d’Espagne"

Près d’un an plus tard, l’acteur a donc tenu sa promesse à son humble échelle.