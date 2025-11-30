Amber Heard dévoile un rare aperçu de sa vie en Espagne après avoir déménagé et changé de nom

Depuis son procès avec Johnny Depp, Amber Heard s’est exilée en Espagne. À l’occasion de Thanksgiving, l’actrice américaine a offert à ses fans un aperçu de sa nouvelle vie.

Persona non grata à Hollywood, Amber Heard a radicalement changé de vie depuis 2022, à la suite de son procès très médiatisé l’opposant à son ex-époux, l’acteur américain Johnny Depp.

Crédit Photo : AFP

Une femme détruite

Au cours de cette période, la comédienne de 39 ans, qui était poursuivie pour diffamation, a essuyé une vague de haine sur la Toile. Une pluie de critiques et d’insultes qui s’est intensifiée lorsque la Texane a été reconnue coupable.

Cette bataille judiciaire a eu de lourdes conséquences sur sa carrière d’actrice. Amber Heard s’est vue proposer peu de rôles.

Crédit Photo : Amber Heard / Instagram

Victime de cyberharcèlement, l’interprète de Mera dans «Aquaman» a pris une décision radiale : celle de quitter les États-Unis avec sa fille Oonagh pour s’installer en Espagne.

« Le procès lui a coûté énormément sur le plan émotionnel, et elle voulait simplement quitter Hollywood. Elle recevait des menaces de mort », avait raconté une source à la chaîne CNN.

Amber Heard s’exile en Espagne…

D’abord, la Texane - qui parle couramment espagnol - a vécu sur l’île de Majorque, où elle a loué une villa sous le pseudonyme de Marta Jane Cannary (le vrai nom de Calamity Jane) pour préserver son anonymat.

Elle vit aujourd’hui à Madrid, où elle semble plus épanouie que jamais, loin des scandales et des plateaux de cinéma.

Crédit Photo : Francisco Guerra/Europa Press via Getty Images

Amber Heard partage encore de temps en temps des moments de sa vie en Europe sur sa page Instagram. En mai dernier, la trentenaire a annoncé la naissance de ses jumeaux, Agnes et Ocean.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amber Heard (@amberheard)

…et donne de ses nouvelles

Ce vendredi 28 novembre, l’Américaine a offert à ses fans un autre aperçu de son paisible quotidien.

La starlette a publié sur Instagram un message pour Thanksgiving. Une publication accompagnée d’un carrousel de photos de son repas de fête au fil des ans. Sur ces clichés, on voit la jeune femme cuisiner avec son père, sa fille et ses proches.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Amber Heard (@amberheard)

« Les joies de Thanksgiving au fil des ans. Un retour sur tous ces cœurs et assiettes comblés que j'ai partagés. En espérant que vous soyez bien rassasiés cette année », a-t-elle indiqué.

La maman de trois enfants a parcouru un long parcours depuis ses déboires avec la justice. Côté pro, Amber Heard a fait son retour sur les planches en rejoignant la distribution de la pièce «Spirit of People».