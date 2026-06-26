« Cela ressemble à un miracle » : 10 jours après une violente attaque de requin, cette mère de famille sort du coma

Une mère de famille australienne a miraculeusement survécu à une violente attaque de requin. Récit.

Elle a survécu !

Victime d'une violente attaque de requin, une femme s'est réveillée du coma artificiel, dans lequel elle avait été plongée par les médecins en raison de la gravité de ses blessures. Si ses jours ne sont aujourd'hui plus en danger, cette mère de famille miraculée conservera néanmoins de graves séquelles.

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Plongée dans un coma artificiel après une violente attaque de requin, elle se réveille amputée

L'attaque a eu lieu le samedi 13 juin dernier à Coogee Beach, non loin de Sydney (Australie), indiquent nos confrères britanniques de la BBC.

Ce jour-là, Leah Stewart, 34 ans, était en train de nager près de cette plage très prisée des habitants de la capitale australienne, lorsqu'elle a été attaquée par un requin qui l'a mordue à plusieurs reprises. Souffrant de graves morsures au niveau des bras et des jambes, la victime avait déjà perdu beaucoup de sang et se trouvait dans un état critique au moment de sa prise en charge par les secours puis de son transfert à l'hôpital. C'est la raison pour laquelle les médecins ont fait le choix de la plonger dans un coma artificiel.

Subissant de lourdes opérations chirurgicales, dont l'amputation d'un bras, Leah va finalement se réveiller 10 jours plus tard, à la faveur d'une réduction de son traitement médicamenteux, décidée par le personnel soignant.

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À peine avait-elle ouvert les yeux que la victime a demandé des nouvelles de sa fille, qui se trouvait avec elle, le jour de l'accident. La mère de famille a également prononcé quelques mots adressés à son compagnon et sa maman, présents à son chevet.

Heureux mais surtout soulagé que Leah soit en vie, son frère Joshua s'est par ailleurs exprimé dans un communiqué publié en ligne, qualifiant la survie de « miracle ».

« C’est bien plus rapide que ce que quiconque espérait, et pour nous, cela ressemble à un miracle et représente tout ce que beaucoup d’entre nous ont espéré et prié au cours de la semaine passée » (Joshua Stewart)

Joshua a ensuite précisé que sa sœur avait « encore un long chemin devant elle » et qu'elle devait rester en soins intensifs pour une durée indéterminée.

Et de conclure : « C’est une première étape très positive qui nous donne espoir pour son rétablissement à long terme ».