4 attaques de requins en 48h, l'Australie supplie les habitants d'« aller à la piscine »

Alors que l’Australie a enregistré sa quatrième attaque de requin en seulement 48 heures, les autorités ont supplié les habitants de se rendre à la piscine.

Les Dents de la mer dans la vraie vie. Depuis ce week-end, l’Australie fait face à une série d’attaques de requins en Nouvelle-Galles du Sud.

Au total, quatre baigneurs ont été pris pour cibles par des squales en seulement 48 heures. Une situation qui a poussé les autorités à fermer les plages de la banlieue nord de Sydney, rapporte The US Sun.

Crédit Photo : AP

Quatre attaques de requin en deux jours

Ce mardi 20 janvier, un surfeur de 39 ans a été mordu par un requin à Point Plomer, à 460 kilomètres au nord de Sydney.

Par chance, le trentenaire a survécu grâce à sa planche de surf. Celle-ci a en effet « encaissé le plus gros du choc », selon Matt Worrall, capitaine du club de sauvetage en mer de Kempsey-Crescent Head. Lors de sa prise en charge par les secouristes, la victime présentait des écorchures et des lacérations.

Crédit Photo : NSW National Parks and Wildlife Service

La veille, deux autres attaques ont été enregistrées dans la région. Lundi soir, Andre de Ruyter, un surfeur de 27 ans, a été gravement blessé aux jambes à Manly Beach. Ce dernier a été transporté dans un état critique à l’hôpital, où il a subi une intervention en urgence.

Crédit Photo : DR

Quelques heures plus tôt, un enfant de 11 ans a échappé à une mort certaine à Dee Why Beach. Il a vu un requin arracher un bout de sa planche, ce qui lui a sauvé la vie. Fort heureusement, il a réussi à regagner le rivage, sain et sauf.

Dimanche, un pré-adolescent de 12 ans a été attaqué par un requin bouledogue alors qu’il nageait dans le port de Sydney, ce qui lui a laissé de graves morsures au niveau des membres inférieurs. Transporté en soins intensifs, il était entre la vie et la mort.

Crédit Photo : 10 News

Un phénomène explicable

Comment expliquer un tel phénomène ? Selon les spécialistes, la météo joue un rôle important sur ces incidents.

La semaine dernière, la Nouvelles-Galles du Sud a été touchée par de fortes pluies. Ces précipitations ont rendu les eaux troubles, ce qui a attiré les requins bouledogues vers la côte, là où les cours d’eau se jettent dans la mer.

Crédit Photo : iStock

«Les requins, en particulier les bouledogues, sont attirés par les afflux d’eau douce pour se nourrir de poissons et d’animaux qui descendent les rivières », explique Culum Brown de l’université Macquarie de Sydney.

Avant d’ajouter :

« Etant donné les incroyables précipitations que nous avons eues dernièrement, le risque de croiser des requins est élevé. Restez hors de l’eau ».

Crédit Photo : iStock

De son côté, l’organisation de sauveteurs en mer Surf Life Saving New South Wales a invité la population à se rendre à piscine municipale pour éviter un nouveau drame.