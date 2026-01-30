Attaquée par un requin, une tortue à trois nageoires a été relâchée dans l'océan après son sauvetage

En Floride, une tortue caouanne a été soignée puis relâchée dans l’océan sous le regard ému de ses soigneurs.

Pyari revient de loin ! Il y a trois mois, cette tortue caouanne a été secourue par le Loogerhead Marine Life Center, un centre de réhabilitation des tortues marines située au nord de Palm Beach, en Floride (États-Unis).

Lors de son sauvetage, l’animal était en piteux état après avoir été victime d’une attaque de prédateur, qui lui a fait perdre sa nageoire gauche.

Fort heureusement, le reptile s’est rétabli grâce à une équipe expérimentée. Résultat : il a pu regagner son milieu naturel cette semaine, rapporte le magazine People.

La nageoire gauche sectionnée

Ce mercredi 28 janvier, le centre marin a partagé sur sa page Facebook une vidéo montrant des soigneurs relâchant la tortue dans l’océan, sous les applaudissements des habitants venus assister à cet événement important pour la faune locale.

Quelques mois plus tôt, Pyari présentait de « nombreuses et profondes lacérations » sur le coprs, indique dans la vidéo le Dr Heather Barron du Loogerhead Marine Life Center.

Crédit Photo : Loggerhead Marinelife Center/Facebook

Selon l’organisation, la tortue a probablement été attaquée par un requin. Sa nageoire gauche était sectionnée à mi-hauteur, tandis que la droite était couverte de plaies.

Une fois les blessures désinfectées, la pensionnaire a été placée dans un bassin d’eau à 27 °C afin de l’acclimater à la température de l’océan, avant d’être autorisée à rejoindre les siens.

« Nos recherches menées jusqu'à présent sur la remise en liberté de tortues caouannes adultes à trois nageoires sont très prometteuses et suggèrent que ces animaux s'adaptent très bien une fois relâchés dans la nature », a expliqué le Dr Heather Barron.

La tortue est équipée d’une balise

Le centre marin a indiqué que Pyari participera à une étude novatrice menée en collaboration avec le zoo Smithsonian de Washington sur le comportement des tortues marines à trois nageoires.

Avant d’être relâché à la mer, l’animal a été équipé d’une balise satellite. Celle-ci permet de suivre sa position et de recueillir des données environnementales sur son habitat.

Crédit Photo : Loggerhead Marinelife Center/Facebook

« C’est toujours très gratifiant de voir ces animaux retourner dans leur milieu naturel. Et c’est particulièrement gratifiant de pouvoir les suivre par satellite et de voir exactement où ils vont et ce qu’ils font », a précisé la spécialiste.

Avant d’ajouter :

« Chaque information, même minime, nous aide à comprendre le comportement et la survie de ces animaux ».

À noter que deux autres tortues marines font partie du programme.