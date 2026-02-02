Au Brésil, un adolescent de 13 ans est mort après avoir été attaqué par un requin sur une plage paradisiaque.

Alors que des attaques de requins se multiplient en Australie, un nouvel incident impliquant un squale a été enregistré au Brésil.

Un adolescent âgé de 13 ans a perdu la vie après avoir été pris pour cible par un requin.

Les faits se sont produits jeudi 29 janvier dans la ville brésilienne d’Olinda, près de Recife, au nord est du pays, rapportent plusieurs médias locaux.

La victime a perdu beaucoup de sang

La jeune garçon, identifié comme Deivson Rocha Dantas, jouait avec des amis dans l’eau lorsque ce dernier a été mordu à la cuisse droite par le prédateur «en début d’après-midi », a indiqué dans un communiqué le Comité d’État de surveillance des incidents impliquant des requins (CEMIT).

Cette attaque a eu lieu sur la plage du Chifre, un lieu très fréquenté par les habitants et les touristes.

Témoin de la scène, un baigneur s’est précipité dans l’eau pour venir en aide à la victime. Celle-ci a ensuite été transportée d’urgence à l’hôpital. Malheureusement, elle a succombé à ses blessures sur le trajet.

Interrogée par TV Globo, la cousine de Deivson Rocha Dantas confie que le requin lui a presque arraché la jambe.

« Il a probablement perdu beaucoup de sang. C'est ce qui a entraîné son décès », a déclaré un médecin à la chaîne d’information.

81 attaques depuis 1992

Ce n'est pas la première attaque de requin survenue dans la région. Le CEMIT avait déjà recensé une personne blessée lors d’une autre attaque au début de l’année.

L'État de Pernambuco, qui abrite Olinda, attire les touristes grâce à ses plages de carte postale. Mais ce décor paradisiaque renferme un danger. Les autorités locales alertent régulièrement sur la présence de requins dans les eaux turquoises.

Selon O Globo, la côte de Pernambouc a enregistré plus de 81 attaques depuis 1992, dont 26 mortelles.

À la suite de cette nouvelle attaque, le gouvernement de l’Etat a annoncé reprendre la surveillance des requins à l’aide de micropuces, interrompue il y a onze ans.

Pernambuco dispose d’un littoral de 187 kilomètres, mais les attaques se concentrent sur un tronçon de 33 kilomètres entre les villes de Recife et d’Olinda, que l’organisme surveille depuis 2004