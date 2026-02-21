Un requin gigantesque filmé pour la première fois dans les profondeurs de l'Antarctique, où l'on pensait qu'ils n'existaient pas

Pour la première fois, un requin dormeur a été filmé dans les profondeurs des eaux glaciales de l’océan Antarctique. Une observation qui remet en cause nos connaissances sur les requins que l’on pensait exclusivement liés aux eaux chaudes.

La scène peut paraître anodine pour un œil inexpérimenté. Pourtant, elle est d’une grande importance. En janvier 2025, une caméra d’inspection sous-marine, utilisée par une expédition australienne en Antarctique, a immortalisé un requin dormeur.

À près de 500 mètres de profondeur, dans un décor désertique plongé dans l’obscurité, le squale gris est passé avec lenteur à côté de l’appareil. Une apparition inattendue dans une région où, selon une règle largement admise par la communauté scientifique, les requins étaient censés ne pas exister comme l’indique le chercheur Alan Jamieson à The Associated Press ce mercredi 18 février :

La suite après cette vidéo « Nous y sommes allés sans nous attendre à voir des requins car il est généralement admis qu’il n’y a pas de requins en Antarctique. Et ce n’est même pas un petit. C’est un requin énorme. Ces bêtes sont de véritables chars d’assaut. »

Crédit photo : seascape

Une découverte inattendue

Cette vidéo apporte la preuve de la présence de requins dormeurs dans les eaux glaciales du pôle Sud, révélant ainsi que ces animaux vivent aussi en Antarctique. Cette espèce de poissons cartilagineux a été observée pour la première fois en janvier 2025, au large des îles Shetland du Sud, loin au sud de l’Argentine et du Chili. La caméra de l’équipe est descendue jusqu’à 490 mètres de profondeur, où il fait à peine plus d’1 °C, pour observer la vie sous-marine.

C’est au moment où l’équipe scientifique a pu regarder ce qu’avait enregistré sa caméra qu’elle a découvert un long poisson passant dans le champ. Le spécimen observé mesure trois à quatre mètres de long.

Néanmoins, l’océanographe Jessica Kolbusza, qui travaille également sur ce projet, précise au média australien ABC qu’il est difficile de déterminer de quelle espèce exacte de requin il s’agit à partir des images, en raison des similitudes physiques au sein de la famille des requins. S’il s’agit probablement un Somniosus Antarcticus, autrement dit un requin dormeur du sud, les échantillons d’ADN récupérés dans l’eau et rapportés du voyage n’ont pas encore été analysés.