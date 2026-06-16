Un ours noir attaque un homme de 89 ans dans son jardin et le traîne dans la forêt pour le dévorer vivant

En Floride, un homme de 89 ans est mort après avoir été victime d’une attaque d’ours particulièrement violente.

Une fin tragique.

Robert Markel, un Américain de 89 ans, a perdu la vie le 4 mai 2025 après avoir été attaqué par un ours noir sur sa propriété.

Un an après le drame, un rapport d’enquête final apporte de nouveaux détails sur cette affaire, rapporte le Daily Star.

Un ours noir attaque un homme de 89 ans en Floride

L’attaque s’est produite à Jerome, dans le comté de Collier (Floride), sur le terrain de Robert Markel, où il vivait dans un mobil-home avec son chien.

Selon la Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC), l’animal d’environ 116 kilos s’est introduit sur les lieux avant de pénétrer dans l’habitation, où il a causé d’importants dégâts.

Au moment des faits, l’octogénaire se trouvait dans son jardin, assis sur une chaise et fumant une cigarette. Malentendant, il n’a ni vu l’ours ni entendu le vacarme qu’il provoquait.

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La bête est soudainement apparue à proximité de l’homme avant de se jeter sur lui, causant des blessures mortelles au cou.

Le corps retrouvé dans une zone boisée

Le lendemain matin, Sue Story, la fille de la victime âgée de 66 ans, s’est rendue chez son père et s’est inquiétée en constatant son absence inhabituelle. Peu après, elle aurait aperçu un ours noir en train de tuer leur chien.

Face à la situation, elle a alerté les forces de l’ordre. Sur place, les agents ont suivi une trace de sang menant à une zone boisée proche du domicile, où ils ont découvert le cadavre de l’octogénaire.

Selon les éléments de l’enquête, l’animal aurait traîné le corps dans les fourrés. Les autorités ont relevé des blessures « compatibles avec une attaque d’ours noir », avec des traces de morsures sur le visage, le cou, la poitrine, l’aine et les bras, et la peau arrachée à la chair.

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Les enquêteurs ont également constaté que la caravane de Robert Markel avait été entièrement saccagée par le prédateur.

D’après les conclusions, l’animal serait sorti du mobil-home avant d’apparaître devant l’homme. Pris de panique, ce dernier aurait tenté de fuir, ce qui aurait déclenché la réaction violente du mammifère. L’ours lui aurait alors porté un coup ou une morsure au cou, entraînant sa mort.

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Des restes humains découverts dans l’estomac de l’ours

Le plantigrade responsable de l’attaque a été retrouvé puis euthanasié quelques jours plus tard.

L’examen de son estomac a révélé la présence de poils, de restes humains, de plastique, de mégots de cigarettes et de raisins.

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Selon The Guardian, la Floride abrite plus de 4 000 ours noirs sur son territoire, avec une population plus importante dans le sud-ouest de l’État.

Bien que les attaques mortelles restent rares dans la région, elles peuvent donner lieu à des tragédies, comme celle de Robert Markel.

En cas de rencontre avec un ours noir, les experts recommandent de ne pas courir et de ne rien jeter pour le faire fuir. il est conseillé de lever les bras en l'air et de faire la grosse voix pour l’impressionner en criant et en gesticulant.