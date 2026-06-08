Au Canada, un combattant de MMA de 27 ans a été tué début mai par un ours sur un site minier où il travaillait comme contractuel.

Ce qui devait être une simple journée de travail a tourné au drame au Canada.

Hrishikesh Koloth, combattant de MMA de 27 ans, a fait une rencontre fatale avec un ours noir sur un site minier, dans le cadre d’une mission contractuelle, rapporte le magazine américian People.

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Un combattant de MMA tué lors d’une attaque d’ours noir

Le drame s’est produit le vendredi 8 mai sur un site d’exploitation minière isolé d’UraniumX Discovery Corp, dans le bassin de l’Athabasca, en Saskatchewan. Cette région reculée est notamment connue pour abriter des ours noirs et des grizzlis.

Le jeune homme réalisait une mission pour l’entreprise lorsqu’il a été attaqué par l’ursidé.

Crédit Photo : Skoden Martial Arts / Facebook

L’incident a eu lieu dans une zone située à une dizaine de kilomètres des localités les plus proches. Hrishikesh Koloth a succombé à ses blessures avant l’arrivée de secours.

Selon la presse locale, un témoin de la scène est intervenu et a abattu le plantigrade, alors que les autorités se rendaient sur place.

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« Il n’avait peur de rien »

La disparition d’Hrishikesh Koloth a provoqué une onde de choc parmi les employés et les responsables de l’exploitation minière.

« Nous sommes profondément attristés par cette perte tragique. Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille, aux amis et aux collègues du défunt », a déclaré Esen Boldkhuu, PDG d’UraniumX.

Crédit Photo : Arjun Koloth

La victime, originaire du Kerala en Inde, vivait à Penticton, en Colombie-Britannique, avec son frère Arjun Koloth.

Hrishikesh Koloth s’entraînait aux arts martiaux et avait pour ambition de combattre un jour à l’UFC, la principale organisation mondiale de MMA.

« Tout le monde avait de grands espoirs en lui. Avoir seulement deux jours pour se préparer ? Peu importe. Un adversaire plus lourd ? Peu importe. Qu’il gagne ou qu’il perde, il voulait simplement combattre », a déclaré Arjun Koloth.

Hrishikesh Koloth a été inhumé dans son pays natal. Selon son frère, il s’était rendu au Canada pour réaliser son rêve professionnel. Il devait commencer ce mois-ci un poste d’entraîneur de boxe.