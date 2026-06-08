Un combattant de MMA qui « n'avait peur de rien » tué par un ours noir au Canada

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Hrishikesh Koloth

Au Canada, un combattant de MMA de 27 ans a été tué début mai par un ours sur un site minier où il travaillait comme contractuel.

Ce qui devait être une simple journée de travail a tourné au drame au Canada.

Hrishikesh Koloth, combattant de MMA de 27 ans, a fait une rencontre fatale avec un ours noir sur un site minier, dans le cadre d’une mission contractuelle, rapporte le magazine américian People.

Portrait d'un ours noirCrédit Photo : iStock

Un combattant de MMA tué lors d’une attaque d’ours noir

Le drame s’est produit le vendredi 8 mai sur un site d’exploitation minière isolé d’UraniumX Discovery Corp, dans le bassin de l’Athabasca, en Saskatchewan. Cette région reculée est notamment connue pour abriter des ours noirs et des grizzlis.

Le jeune homme réalisait une mission pour l’entreprise lorsqu’il a été attaqué par l’ursidé.

Hrishikesh KolothCrédit Photo : Skoden Martial Arts / Facebook

L’incident a eu lieu dans une zone située à une dizaine de kilomètres des localités les plus proches. Hrishikesh Koloth a succombé à ses blessures avant l’arrivée de secours.

Selon la presse locale, un témoin de la scène est intervenu et a abattu le plantigrade, alors que les autorités se rendaient sur place.

La suite après cette vidéo

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« Il n’avait peur de rien »

La disparition d’Hrishikesh Koloth a provoqué une onde de choc parmi les employés et les responsables de l’exploitation minière.

« Nous sommes profondément attristés par cette perte tragique. Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à la famille, aux amis et aux collègues du défunt », a déclaré Esen Boldkhuu, PDG d’UraniumX.

Hrishikesh Koloth avec son grand frère Arjun KolothCrédit Photo : Arjun Koloth

La victime, originaire du Kerala en Inde, vivait à Penticton, en Colombie-Britannique, avec son frère Arjun Koloth.

Hrishikesh Koloth s’entraînait aux arts martiaux et avait pour ambition de combattre un jour à l’UFC, la principale organisation mondiale de MMA.

« Tout le monde avait de grands espoirs en lui. Avoir seulement deux jours pour se préparer ? Peu importe. Un adversaire plus lourd ? Peu importe. Qu’il gagne ou qu’il perde, il voulait simplement combattre », a déclaré Arjun Koloth.

Hrishikesh Koloth a été inhumé dans son pays natal. Selon son frère, il s’était rendu au Canada pour réaliser son rêve professionnel. Il devait commencer ce mois-ci un poste d’entraîneur de boxe.

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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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