Sa banque refuse de lui donner l'argent de sa soeur morte... il la déterre et ramène son cadavre pour prouver son décès

Dans une région reculée de l’Inde, un homme a commis un geste désespéré pour récupérer l’argent de sa sœur décédée à la banque.

Les démarches administratives constituent souvent une source d’angoisse. Et parfois de désespoir. Se heurter à un mur peut pousser à agir de façon insensée afin de faire avancer les choses. C’est ce qu’illustre le cas de Jitu Munda, en Inde.

En début de semaine, cet homme natif d’une tribu de l’État d’Oshida, dans l’est du pays, devait présenter à l’Indian Overseas Bank un certificat de décès de sa défunte sœur, selon NDTV.

Toutefois, il n’était pas en mesure d’accéder au document. Il a donc trouvé un autre moyen de justifier la mort de sa sœur auprès de l’agence. Un moyen extrême.

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Il déterre le corps de sa sœur pour retirer de l’argent à la banque

Les faits se sont produits ce lundi 27 avril 2026. L’homme, qui vit dans une zone reculée, s’est rendu dans une agence bancaire pour retirer de l’argent du compte de sa sœur décédée, rapporte la banque Indian Overseas Bank dans un communiqué.

Sur place, l’intéressé a vu sa demande rejetée par la banque. Un membre du personnel lui a alors indiqué que « les retraits par un tiers n’étaient pas autorisés sans autorisation adéquate », ce qui a suscité la colère du client.

Un homme en Inde a déterré le squelette de sa sœur décédée et l’a apporté à la banque juste pour prouver qu’elle était morte.

Le personnel ne cessait de lui dire que le titulaire du compte devait se présenter en personne. pic.twitter.com/20TeBSjd7v — LesNews (@LesNews) April 28, 2026

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Face à cette situation, Jitu Mundu n’a pas hésité à déterrer le corps de sa sœur afin de prouver qu’elle était bel et bien décédée.

Il est ensuite retourné à la banque avec les « restes humains » de la défunte, qui avait été enterrée quelques jours plus tôt.

Des images diffusées par des chaînes de télévision indiennes le montrent portant sur l’épaule ce qui semble être un cadavre humain, partiellement enveloppé dans un sac plastique.

« Une situation éprouvante »

Cette scène glaçante n’est pas passée inaperçue et a provoqué « une situation extrêmement éprouvante pour les habitants locaux », a expliqué l’établissement financier.

Selon l’organisme bancaire, cet incident choquant est la conséquence d’un « manque de sensibilisation » et de la réticence du villageois à suivre les procédures.

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« La demande sera traitée en priorité dès que le certificat de décès sera présenté », a-t-elle précisé.

En Inde, l’enregistrement des naissances et des décès est obligatoire. Toutefois, ces documents ne sont pas toujours faciles à obtenir, en particulier dans les zones rurales, ce qui laisse de nombreuses familles sans certificats officiels.