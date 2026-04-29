Sa banque refuse de lui donner l'argent de sa soeur morte... il la déterre et ramène son cadavre pour prouver son décès

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Capture d'écran

Dans une région reculée de l’Inde, un homme a commis un geste désespéré pour récupérer l’argent de sa sœur décédée à la banque.

Les démarches administratives constituent souvent une source d’angoisse. Et parfois de désespoir. Se heurter à un mur peut pousser à agir de façon insensée afin de faire avancer les choses. C’est ce qu’illustre le cas de Jitu Munda, en Inde.

En début de semaine, cet homme natif d’une tribu de l’État d’Oshida, dans l’est du pays, devait présenter à l’Indian Overseas Bank un certificat de décès de sa défunte sœur, selon NDTV.

Toutefois, il n’était pas en mesure d’accéder au document. Il a donc trouvé un autre moyen de justifier la mort de sa sœur auprès de l’agence. Un moyen extrême.

Des roupies au distributeur Crédit Photo : iStock

Il déterre le corps de sa sœur pour retirer de l’argent à la banque

Les faits se sont produits ce lundi 27 avril 2026. L’homme, qui vit dans une zone reculée, s’est rendu dans une agence bancaire pour retirer de l’argent du compte de sa sœur décédée, rapporte la banque Indian Overseas Bank dans un communiqué.

Sur place, l’intéressé a vu sa demande rejetée par la banque. Un membre du personnel lui a alors indiqué que « les retraits par un tiers n’étaient pas autorisés sans autorisation adéquate », ce qui a suscité la colère du client.

La suite après cette vidéo

Face à cette situation, Jitu Mundu n’a pas hésité à déterrer le corps de sa sœur afin de prouver qu’elle était bel et bien décédée.

Il est ensuite retourné à la banque avec les « restes humains » de la défunte, qui avait été enterrée quelques jours plus tôt.

Des images diffusées par des chaînes de télévision indiennes le montrent portant sur l’épaule ce qui semble être un cadavre humain, partiellement enveloppé dans un sac plastique.

« Une situation éprouvante »

Cette scène glaçante n’est pas passée inaperçue et a provoqué « une situation extrêmement éprouvante pour les habitants locaux », a expliqué l’établissement financier.

Selon l’organisme bancaire, cet incident choquant est la conséquence d’un « manque de sensibilisation » et de la réticence du villageois à suivre les procédures.

Jitu MundaCrédit Photo : Newsflash/NX

« La demande sera traitée en priorité dès que le certificat de décès sera présenté », a-t-elle précisé.

En Inde, l’enregistrement des naissances et des décès est obligatoire. Toutefois, ces documents ne sont pas toujours faciles à obtenir, en particulier dans les zones rurales, ce qui laisse de nombreuses familles sans certificats officiels.

Inde
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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