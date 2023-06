Un panda géant albinos a été filmé en Chine, le seul de son espèce

Un panda géant entièrement blanc a été aperçu dans le sud-ouest de la Chine. Il s’agirait du premier cas confirmé d’albinisme chez cette espèce protégée.

Selon WWF, 1864 pandas géants vivent à l’état sauvage en Chine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’un d’entre eux se distingue de ses congénères. La raison ? Le mammifère en question arbore une fourrure entièrement… blanche !

En février dernier, un panda géant albinos a été filmé dans la réserve naturelle nationale de Wolang, dans la province de Sichuan (sud-ouest du pays). Selon les spécialistes, il s’agirait du premier cas d’albinisme chez cette espèce.

Crédit Photo : Réserve naturelle nationale de Wolong

L’animal aux yeux rouges avait déjà été photographié en 2019, à 2000 mètres d’altitude. L’albinisme est une maladie génétique qui réduit la quantité de mélanine produite par le corps. Chez les animaux, cette particularité qui rend leur fourrure blanche.

Le panda albinos serait âgé de cinq ou six ans

Sur les images, capturées par une caméra de détection de mouvements et rendues publiques fin mai, on aperçoit le panda albinos interagir avec un panda géant femelle et son petit âgé de deux ans.

«Cette femelle panda était extrêmement calme et ne s’est pas comportée comme prévu. Une possibilité est qu’elle soit la mère du panda tout blanc», a indiqué Wei Rongping, chercheur au Centre de recherche et de conservation de Chine, à China Daily.

Crédit Photo : Réserve naturelle nationale de Wolong

Toujours selon les spécialistes, l’ours au pelage crème âgé de cinq ou six ans s’est très bien intégré à son environnement. Malgré sa différence, il aurait eu une douzaine d’autres interactions avec ses congénères. À noter que la région du Sichuan abrite environ 150

«On ne sait toujours pas si son gène sera hérité et transmis régulièrement dans la population des pandas, et davantage de recherches de suivi sont nécessaires», a expliqué Li Shen, chercheur à l’école des sciences de la vie de l’Université de Pékin, à la chaîne CCTV.

Crédit Photo : Réserve naturelle nationale de Wolong

Pour le moment, les chercheurs ne sont pas en mesure de déterminer le sexe de l’animal.