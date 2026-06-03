Il achète un camion, mais n'a pas le droit de le conduire car un rouge-gorge protégé a fait son nid dans la roue

Un Américain ayant acheté un pick-up chez un concessionnaire ne peut toujours pas récupérer son véhicule : un rouge-gorge protégé a élu domicile au-dessus de l’un des pneus pour y faire son nid.

Une maman rouge-gorge a choisi un endroit pour le moins insolite pour faire son nid : un pick-up stationné dans une concession Ford Lincoln à Olathe, dans le Kansas, aux États-Unis.

Le hic ? Le véhicule, récemment acheté, ne peut pas encore être livré à son propriétaire, car cette espèce d’oiseau est protégée.

Dans un message publié sur Facebook le jeudi 14 mai, le garage automobile a raconté les coulisses de cette découverte inattendue, rapporte le magazine People.

Crédit Photo : iStock

Lire aussi : Une minuscule chouette secourue aide à récolter des fonds pour une femme qui l’a sauvée

Un pick-up immobilisé par un nid de rouge-gorge

Tout a commencé il y a plusieurs semaines lorsqu’un employé a découvert qu’un rouge-gorge avait élu domicile au-dessus de la roue d’un F-250, un modèle utilitaire très populaire au pays de l’Oncle Sam.

Sur les photos partagées sur le réseau social, on aperçoit la femelle en train de couver. Une autre image montre les quatre œufs bleus qu’elle a pondus, tandis qu’un troisième cliché révèle les oisillons après leur éclosion.

Crédit Photo : Olathe Ford Lincoln / Facebook

« C’est peut-être le seul F-250 des États-Unis actuellement protégé par le Migratory Bird Treaty Act », a plaisanté la concession.

L’établissement fait ainsi référence à une loi fédérale américaine destinée à protéger les oiseaux migrateurs, parmi lesquels figure le rouge-gorge.

Ce texte interdit de tuer ou de capturer des oiseaux protégés, ainsi que de déplacer ou détruire leurs nids lorsqu’ils sont occupés.

Crédit Photo : Olathe Ford Lincoln / Facebook

La suite après cette vidéo

« On n’a plus qu’à attendre »

La concession américaine a indiqué que les œufs avaient récemment éclos. Elle a partagé des photos et vidéos montrant les oisillons sortir timidement la tête du nid ou se blottir les uns contre les autres.

« On n’a plus qu’à attendre et à les regarder grandir », a déclaré Sammi Dodson, responsable du garage, au média From the Road.

Avant d’ajouter :

« C’est tellement excitant. On est stupéfaits de voir à quelle vitesse ils grandissent… ça va nous faire quelque chose quand ils partiront ».

Crédit Photo : Olathe Ford Lincoln / Facebook

Cette dernière a également tenu à remercier le propriétaire du pick-up pour sa patience.

Selon Sammi Dodson, ce n’est pas la première fois que le personnel découvre des invités surprises parmi les voitures, comme des chats ou encore une famille d’opossums cachée sous un capot.