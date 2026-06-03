Il achète un camion, mais n'a pas le droit de le conduire car un rouge-gorge protégé a fait son nid dans la roue

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Le nid de la femelle rouge-gorge sur la roue du pick-up

Un Américain ayant acheté un pick-up chez un concessionnaire ne peut toujours pas récupérer son véhicule : un rouge-gorge protégé a élu domicile au-dessus de l’un des pneus pour y faire son nid.

Une maman rouge-gorge a choisi un endroit pour le moins insolite pour faire son nid : un pick-up stationné dans une concession Ford Lincoln à Olathe, dans le Kansas, aux États-Unis.

Le hic ? Le véhicule, récemment acheté, ne peut pas encore être livré à son propriétaire, car cette espèce d’oiseau est protégée.

Dans un message publié sur Facebook le jeudi 14 mai, le garage automobile a raconté les coulisses de cette découverte inattendue, rapporte le magazine People.

Portrait d'un rouge-gorge sur une branche Crédit Photo : iStock

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Un pick-up immobilisé par un nid de rouge-gorge

Tout a commencé il y a plusieurs semaines lorsqu’un employé a découvert qu’un rouge-gorge avait élu domicile au-dessus de la roue d’un F-250, un modèle utilitaire très populaire au pays de l’Oncle Sam.

Sur les photos partagées sur le réseau social, on aperçoit la femelle en train de couver. Une autre image montre les quatre œufs bleus qu’elle a pondus, tandis qu’un troisième cliché révèle les oisillons après leur éclosion.

La femelle rouge-gorge en train de couverCrédit Photo : Olathe Ford Lincoln / Facebook

« C’est peut-être le seul F-250 des États-Unis actuellement protégé par le Migratory Bird Treaty Act », a plaisanté la concession.

L’établissement fait ainsi référence à une loi fédérale américaine destinée à protéger les oiseaux migrateurs, parmi lesquels figure le rouge-gorge.

Ce texte interdit de tuer ou de capturer des oiseaux protégés, ainsi que de déplacer ou détruire leurs nids lorsqu’ils sont occupés.

Le nid avec les oeufs bleusCrédit Photo : Olathe Ford Lincoln / Facebook

La suite après cette vidéo

« On n’a plus qu’à attendre »

La concession américaine a indiqué que les œufs avaient récemment éclos. Elle a partagé des photos et vidéos montrant les oisillons sortir timidement la tête du nid ou se blottir les uns contre les autres.

« On n’a plus qu’à attendre et à les regarder grandir », a déclaré Sammi Dodson, responsable du garage, au média From the Road.

Avant d’ajouter :

« C’est tellement excitant. On est stupéfaits de voir à quelle vitesse ils grandissent… ça va nous faire quelque chose quand ils partiront ».

Les oisillons après leur éclosionCrédit Photo : Olathe Ford Lincoln / Facebook

Cette dernière a également tenu à remercier le propriétaire du pick-up pour sa patience.

Selon Sammi Dodson, ce n’est pas la première fois que le personnel découvre des invités surprises parmi les voitures, comme des chats ou encore une famille d’opossums cachée sous un capot.

« Du coup, tout le monde plaisante en disant qu’on est devenu un refuge pour animaux », a-t-elle conclu.

Oiseau
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Jenna Barabinot

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

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