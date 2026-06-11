950 € de dégâts par voiture : une simple perruche verte met un quartier écossais à genoux et personne ne parvient à l'arrêter

Direction Inverness, en Écosse, où une perruche en cavale mène la vie dure aux habitants d’un quartier, attaquant maisons et voitures.

Il y a un an, une perruche à collier est devenue l’ennemie publique numéro un des habitants d’un quartier d’Inverness, en Écosse.

Depuis, ce petit oiseau vert à l’air inoffensif sème la destruction en s’attaquant aux véhicules stationnés dans la rue. Une situation devenue invivable pour les résidents, rapporte le Daily Mail.

Crédit Photo : STV News

La perruche s’attaque aux voitures

Le volatile a un mode opératoire bien précis : il arrache les joints en caoutchouc des fenêtres, mâche les essuie-glaces et griffe la carrosserie.

De leur côté, les propriétaires des voitures endommagées restent démunis. Et pour cause : la perruche ne semble pas décidée à quitter les lieux.

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Chrisanne Robertson, 70 ans, a décidé d’agir en achetant des serpents en plastique. Elle compte les installer sur le tableau de bord de sa voiture afin d’effrayer l’intruse ailée.

Face à cette situation, des spécialistes de la lutte antiparasitaire recommandent aux habitants de placer des visages en carton derrière les vitres pour tromper l’oiseau et lui faire croire que le véhicule est occupé.

En attendant, d’autres résidents n’ont pas hésité à recouvrir leurs voitures de bâches pour limiter les rayures.

« C’est arrivé à un point où nous sommes prêts à tout essayer. Je n’ai jamais rien vu de pareil de ma vie. S’il ne causait pas autant de dégâts, ce serait drôle, mais il n’y a vraiment pas de quoi rire », confie la retraitée.

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Des riverains impuissants

Ces derniers temps, la perruche a trouvé un autre terrain de jeu : elle s’attaque désormais aux habitations, au grand dam de cette voisine, qui témoigne dans les colonnes d’un journal britannique :

« Je l’ai trouvée sur ma maison en train d’essayer de manger les joints en caoutchouc des fenêtres », affirme-t-elle.

Angus Chisholm, dont le véhicule a également été visé, estime que l’oiseau a causé au moins 800 livres sterling (environ 950 euros) de dégâts sur chaque voiture touchée.

La Scottish SPCA, association de protection animale, pense que l’animal reproduit un comportement naturel. Dans la nature, certaines perruches arrachent l’écorce et les feuilles des arbres pour construire leur nid durant la saison de reproduction. Par ailleurs, elle évoque un possible stress ou une frustration chez l’oiseau.

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Enfin, NatureScot, agence publique écossaise chargée de la protection de la nature et de la biodiversité, est persuadée que la perruche appartient à un particulier et qu’elle se serait donc échappée. Résultat : il incombe à son propriétaire de la récupérer.

En attendant sa capture, l’agence peut fournir des conseils ou prêter des pièges.

Affaire à suivre…