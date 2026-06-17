« C'était mon bébé » : un chien de 2 ans abattu par un policier sous les yeux de sa maîtresse

Le week-end dernier, à Los Angeles, des policiers ont abattu le chien d'une femme qui célébrait la victoire des Knicks.

Ce qui devait être une soirée de célébration a viré au drame à Los Angeles, en Californie (États-Unis).

Ce soir-là, Marie Marseille, une infirmière américaine, célébrait chez elle la victoire des Knicks en finale NBA lorsque son chien, Jameson, a été tué par balle lors d’une intervention policière, rapporte le magazine People.

Le chien tué par le policier

Le drame s’est produit samedi 13 juin à 20 h 55 (heure locale), dix minutes après la victoire de l’équipe de basket new-yorkaise, qui a remporté son premier titre depuis 53 ans.

Selon Los Angeles Police Department (LAPD), les policiers sont intervenus au domicile de Marie Marseille, dans le quartier de Canoga Park, après un signalement concernant une femme qui criait.

Crédit Photo : GoFundMe

À leur arrivée, les agents auraient demandé à la propriétaire de sécuriser son chien, un croisé golden retriever, saint-bernard et caniche âgé de deux ans, celui-ci aboyant en direction des policiers.

« La résidente a alors fermé la porte pendant un court instant. Lorsqu’elle l’a rouverte, le chien est sorti de l’appartement », explique le LAPD.

Une fois à l’extérieur, l’animal se serait précipité vers un officier, qui aurait fait usage de son arme. Il a succombé à ses blessures peu après. Son corps a été pris en charge par les services municipaux de protection animale de Los Angeles.

La propriétaire de l’animal sous le choc

De son côté, Marie Marseille conteste la version des forces de l’ordre. Elle affirme que Jameson n’était pas agressif, qu’il ne montrait pas les dents et ne menaçait personne.

Selon elle, le chien se serait simplement dirigé vers le policier lorsqu’il a été abattu. Toujours sous le choc, elle dit ne pas comprendre ce qui s’est passé.

« Je ne comprends pas pourquoi il a fallu lui tirer dessus. Je ne comprends pas. Il n’a rien fait », a-t-elle déclaré à FOX 11.

Crédit Photo : FOX 11 Los Angeles/Youtube

Très émue, elle a ajouté :

« C’était mon bébé, mon bébé. Rien de tout cela n’a de sens pour moi (…) ».

À la suite de cet incident, le LAPD a ouvert une enquête afin d’établir précisément le déroulement des faits, en collaboration avec la propriétaire de Jameson.

Selon les autorités, aucun riverain ni agent n’a été blessé lors de l’intervention.

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Une cagnotte en ligne ouverte

Une vidéo devenue virale sur TikTok montre Marie Marseille enlaçant son chien, allongé au sol après le drame, entourée de plusieurs policiers.

« Nous étions simplement heureux. Nous étions juste en train de célébrer les Knicks. C’est complètement fou. Nous n’avons rien fait », lance-t-elle.

Crédit Photo : GoFundMe

Une cagnotte GoFundMe a été créée afin de « rendre justice à Jameson » et de financer les frais de crémation. À l’heure où nous écrivons ces lignes, 155 622 dollars (environ 143 000 euros) ont déjà été récoltés.