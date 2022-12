Gino est désormais le chien le plus vieux du monde et son âge est tout simplement incroyable

Gino a été couronné du titre de « chien le plus âgé au monde » par le célèbre livre Guinness des records. À 22 ans, le petit chien vit une existence heureuse avec son maître, à Los Angeles.

Crédit : Alex Wolf

Alex Wolf, alors étudiant à l’Université du Colorado à Boulder, a accompagné deux de ses amis dans un refuge pour animaux, il y a 22 ans. Au Colorado’s Boulder Humane Society, Alex ne pensait pas rencontrer celui qu’il appelle depuis son « meilleur ami ».

Gino partage en effet sa vie depuis 22 ans. « Il n'était pas mon premier choix, tient à préciser Alex. J'avais prévu d'avoir un chien plus gros parce que j’y étais habitué, j’ai grandi avec ce genre de chien. Je viens des montagnes et de L.A. Mais ce petit chien ne voulait pas nous lâcher », se remémore Alex pour le site People.

Le petit chien, de race mixte, était à la recherche d’un foyer et il allait bientôt en trouver un chez Alex.

Gino, 22 ans au côté de son maître

Crédit : Alex Wolf

L’étudiant d’alors a donc franchi le pas et adopté Gino. « J'étais celui qui, en tant qu'amoureux des animaux, prenait l'entière responsabilité de lui. Et il est à mes côtés depuis », se réjouit Alex.

Une longévité qui a d’ailleurs récemment permis à Gino de recevoir une distinction du Guinness, celle de « chien vivant le plus âgé au monde », depuis que Pebbles s'est éteinte en octobre dernier. Une reconnaissance qui fait beaucoup plaisir à son maître, pour qui Gino est bien plus que cela : « Ça a été un tourbillon - je ne m'attendais pas à ce qu'il reçoive autant d'attention. Mais pour moi, il est juste mon chien ».

Et un fidèle compagnon à en croire Alex qui, voyant l’âge de Gino, fait tout son possible pour lui rendre la vie facile. « À ce stade, nous nous assurons simplement que l’on s’occupe bien de lui ». Le petit chien a en effet la vision et l’ouïe qui déclinent. Une autre bonne raison pour Alex de chouchouter son canidé. Une alimentation saine et équilibrée et beaucoup de tendresse composent les journées de Gino, comme les promenades en chariot dans le quartier de Mar Vista, à Los Angeles.

« C'est fou de penser depuis combien de temps il est là pour moi et depuis combien de temps je suis là pour lui. Je suis tellement content de lui avoir donné une chance dans le refuge. Quiconque envisage d'avoir un chien, envisagez l'adoption. Il y a tellement de chiens qui ont besoin de notre aide. Et accordez aux chiens que vous ne considérez peut-être pas comme les vôtres le bénéfice du doute. Si vous en prenez soin, ils vous récompenseront également. C'est vraiment une situation gagnant-gagnant pour le propriétaire et l'animal », estime Alex qui n’a jamais regretté sa décision.