Dino, un chien policier de Metz, meurt dans un affrontement entre supporters pendant un match de football

Dino est mort en service alors qu’il intervenait en marge du match opposant Metz et Lyon ce dimanche. Ses collègues policiers lui rendent un bel hommage.

Les policiers pleurent la mort de leur chien Dino

Les policiers de la brigade canine de Metz sont en deuil après avoir perdu l’un des leurs. Lundi 26 janvier, le syndicat de police Alliance de Moselle a annoncé le décès de Dino en service. Le berger malinois de 5 ans est intervenu à Metz, dimanche, avec les policiers, en marge d’une rencontre de Ligue 1. Le match opposait le FC Metz et Lyon, et des affrontements ont éclaté entre les supporters des deux équipes.

« Lors des événements survenus en marge du match, notre chien d’intervention Dino est décédé en service », écrit Alliance sur Facebook.

Dans son message, le syndicat rappelle que « derrière chaque unité cynophile, il y a un binôme, un lien fort entre un agent et son partenaire. La perte d’un chien de service est une épreuve douloureuse pour toute une équipe. »

Un « collègue canin tombé en service »

Crédit photo : Chalabala/ iStock

Lors des affrontements, Dino n’a pas hésité à s’approcher des supporters alors que « certains individus étaient cagoulés et portaient des bâtons », précise le représentant syndical local, David Ghisleri, dans les colonnes du Progrès. Cela dit, il tient à apporter un détail important : Dino est allé à leur contact par « deux fois, mais sans avoir reçu de coup, c’est très important de le préciser. »

Ce n’est que plus tard que Dino s’est effondré, « probablement des suites d’un malaise cardiaque », pense le représentant. Malgré tout, une enquête a été ouverte afin d’en savoir plus sur les circonstances exactes de la mort de Dino. En attendant, le syndicat UN1TÉ de l’Est pleure son « collègue canin tombé en service » :

« La disparition de Dino est une épreuve lourde pour l’ensemble de la brigade canine. Elle touche profondément son conducteur, avec lequel Dino formait un binôme opérationnel engagé, soudé et pleinement investi dans la mission », écrit la brigade sur Facebook.

Les collègues de Dino ont également pu compter sur le soutien des internautes. Ces derniers sont touchés par le décès du chien. Ils font également part de leur colère contre les supporters impliqués et réclament de lourdes sanctions.