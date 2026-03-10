Un refuge sauve 160 rats et cherche des foyers aimants pour les adopter

Aux États-Unis, une opération de sauvetage a permis de sauver plus d’une centaine de rats. Ils cherchent désormais une nouvelle maison pour couler de jours heureux.

Direction le Massachusetts (États-Unis), où 163 rats domestiques sont à la recherche de foyers aimants après avoir été secourus par la MSPCA-Angell, une association locale dédiée à la protection des animaux.

Une opération de sauvetage XXL

L’opération de sauvetage s’est déroulée lundi 9 février dans une maison de la région, indique un communiqué de l’organisation transmis au magazine People.

Selon l’organisme, le nombre de rats recueillis dépasse de près de 60 % le total de rats que MSPCA-Angell avait aidé à placer auprès de familles en 2025.

« C’est le plus grand abandon de ce type que nous ayons vu depuis au moins cinq ans », a expliqué Mike Keiley, vice-président de la division protection animale de l’association.

Selon ses dires, une personne bien intentionnée s’est retrouvée dans une situation difficile et a contacté le service de protection animale pour obtenir de l’aide.

« Nous voulons travailler avec les personnes qui aiment leurs animaux afin de nous assurer qu’ils reçoivent les soins dont ils ont besoin . Parfois, cela signifie fournir des ressources, et d’autres fois, cela implique de faciliter un abandon, comme ce fut le cas ici », a ajouté le spécialiste.

Un rongeur mal-aimé

Face à l’afflux impressionnant de rongeurs, la MSPCA-Angell a fait appel à des renforts. Parmi les 163 petits pensionnaires, 53 restent sous la garde directe de l’organisation, tandis que les autres ont été transférés vers des refuges partenaires.

« Accueillir autant d’animaux de petite taille (…) met vraiment nos ressources à l’épreuve . Cela mobilise notre attention sur une seule espèce alors que nous devons simultanément prendre soin de tant d’autres », a poursuivi Mike Keiley.

Dans le communiqué, il souligne que de nombreuses femelles sont actuellement en période de gestation, mais qu’elles seront bientôt disponibles à l’adoption.

Le vice-président a également tenu à défendre les rats, qu’il estime victimes de préjugés.

« Les rats ont une mauvaise réputation, mais ce sont en réalité d’excellents animaux de compagnie. Ils sont intelligents et propres. Ils nouent également des liens profonds avec leurs propriétaires », a-t-il rappelé.

Avant d’ajouter :

« Nous espérons que les amateurs de rats - et toute personne à la recherche d’un petit animal de compagnie un peu moins conventionnel - viendront offrir à ces merveilleux animaux les foyers heureux qu’ils méritent ! ».

On croise les doigts !