Un refuge sauve 160 rats et cherche des foyers aimants pour les adopter

Les rats secourus

Aux États-Unis, une opération de sauvetage a permis de sauver plus d’une centaine de rats. Ils cherchent désormais une nouvelle maison pour couler de jours heureux.

Direction le Massachusetts (États-Unis), où 163 rats domestiques sont à la recherche de foyers aimants après avoir été secourus par la MSPCA-Angell, une association locale dédiée à la protection des animaux.

Une opération de sauvetage XXL

L’opération de sauvetage s’est déroulée lundi 9 février dans une maison de la région, indique un communiqué de l’organisation transmis au magazine People.

Selon l’organisme, le nombre de rats recueillis dépasse de près de 60 % le total de rats que MSPCA-Angell avait aidé à placer auprès de familles en 2025.

« C’est le plus grand abandon de ce type que nous ayons vu depuis au moins cinq ans », a expliqué Mike Keiley, vice-président de la division protection animale de l’association.

Rat secouruCrédit Photo : MSPCA-Angell

Selon ses dires, une personne bien intentionnée s’est retrouvée dans une situation difficile et a contacté le service de protection animale pour obtenir de l’aide.

« Nous voulons travailler avec les personnes qui aiment leurs animaux afin de nous assurer qu’ils reçoivent les soins dont ils ont besoin . Parfois, cela signifie fournir des ressources, et d’autres fois, cela implique de faciliter un abandon, comme ce fut le cas ici », a ajouté le spécialiste.

Un rongeur mal-aimé

Face à l’afflux impressionnant de rongeurs, la MSPCA-Angell a fait appel à des renforts. Parmi les 163 petits pensionnaires, 53 restent sous la garde directe de l’organisation, tandis que les autres ont été transférés vers des refuges partenaires.

«  Accueillir autant d’animaux de petite taille (…) met vraiment nos ressources à l’épreuve . Cela mobilise notre attention sur une seule espèce alors que nous devons simultanément prendre soin de tant d’autres », a poursuivi Mike Keiley.

Rats secourusCrédit Photo : MSPCA-Angell

Dans le communiqué, il souligne que de nombreuses femelles sont actuellement en période de gestation, mais qu’elles seront bientôt disponibles à l’adoption.

Le vice-président a également tenu à défendre les rats, qu’il estime victimes de préjugés.

« Les rats ont une mauvaise réputation, mais ce sont en réalité d’excellents animaux de compagnie.  Ils sont intelligents et propres. Ils nouent également des liens profonds avec leurs propriétaires », a-t-il rappelé.

Avant d’ajouter :

« Nous espérons que les amateurs de rats - et toute personne à la recherche d’un petit animal de compagnie un peu moins conventionnel - viendront offrir à ces merveilleux animaux les foyers heureux qu’ils méritent ! ».

On croise les doigts !

Au sujet de l'auteur :

Rédactrice web passionnée avec 5 ans d'expérience et plus de 1850 articles à son actif, Jenna Barabinot assure pour Demotivateur le suivi de l'actualité Entertainment, des célébrités et des faits de société. Véritable experte de la thématique canine et de la cause animale, elle allie une plume rigoureuse à un storytelling engagé. Sa polyvalence lui permet de décrypter les tendances de la culture pop tout en traitant avec humanité les sujets de société qui font l'actualité.

